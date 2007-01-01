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    РПЛ. «Уфа» разгромила «Тамбов» и ушла с последнего места

    В матче 16-го тура РПЛ «Уфа» одержала крупную победу над «Тамбовом». Форвард Тимур Жамалетдинов оформил дубль. Башкирская команда набрала 10 очков и покинула последнее место в лиге. «Тамбов» (12) – на 14-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Уфа – Тамбов – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 10; 2:0 – Камилов, 45; 3:0 – Жамалетдинов, 54; 4:0 – Мрзляк, 79.

    Незабитые пенальти: Чуперка, 75; Сысуев (90+3).

    «Уфа»: Беленов, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Голубев (Мрзляк, 74), Камилов, Никитин, Жамалетдинов (Сысуев, 74), Андрич, Кротов.

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Каплиенко, Шахов, Володько (Килин, 46), Карасев, Чуперка, Костюков (Тилль, 61), Грицаенко, Онугха, Карапетян (Чичерин, 43).

    Удаление: Грицаенко, 37.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +451

      RJM555 1 час назад

      Уфа, с победой !!! Голы просто заглядение

      2
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      Рейтинг: +22203

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Легли так легли . Представляю что будет , когда они 5-го матч бойкотируют .

      0
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      Рейтинг: +640

      ARSteven89 2 часа назад

      Точку в игре ставит Мрзляк и команда из Тамбова замерзает в Уфе, также как и их зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +43424

      portero 2 часа назад

      Тамбов готовится к отбытию в небытие...
      Удачи им в этом , зачем только сезон в РПЛ начинали, если всё к расформированию клуба идёт.....

      1
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      Рейтинг: +943

      ySS 2 часа назад

      С победой, Уфа!

      2
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      Рейтинг: +11264

      alarm 2 часа назад

      залетело, как спартаку)

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