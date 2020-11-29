РПЛ. «Уфа» разгромила «Тамбов» и ушла с последнего места

В матче 16-го тура РПЛ «Уфа» одержала крупную победу над «Тамбовом». Форвард Тимур Жамалетдинов оформил дубль. Башкирская команда набрала 10 очков и покинула последнее место в лиге. «Тамбов» (12) – на 14-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Уфа – Тамбов – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 10; 2:0 – Камилов, 45; 3:0 – Жамалетдинов, 54; 4:0 – Мрзляк, 79.

Незабитые пенальти: Чуперка, 75; Сысуев (90+3).

«Уфа»: Беленов, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Голубев (Мрзляк, 74), Камилов, Никитин, Жамалетдинов (Сысуев, 74), Андрич, Кротов.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Каплиенко, Шахов, Володько (Килин, 46), Карасев, Чуперка, Костюков (Тилль, 61), Грицаенко, Онугха, Карапетян (Чичерин, 43).

Удаление: Грицаенко, 37.

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