Глушаков: «Спартак» сезона-2016/17 должен был выигрывать РПЛ еще минимум года три»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сравнил нынешний «Спартак» и тот, который взял РПЛ в сезоне-2016/17. Текущему составу не хватает самоотдачи, считает игрок.

— Как полагаете, хватит ли «Спартаку» ресурсов для чемпионства в этом сезоне?

— Думаю, нет.

— Когда «Спартак» в этом сезоне шел на первом месте, многие вспоминали чемпионский фарт. Вы видели параллели с тем сезоном?

— У нас была команда! И эта команда выгрызала все и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была еще играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака».