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    Глушаков: «Спартак» сезона-2016/17 должен был выигрывать РПЛ еще минимум года три»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сравнил нынешний «Спартак» и тот, который взял РПЛ в сезоне-2016/17. Текущему составу не хватает самоотдачи, считает игрок.

    — Как полагаете, хватит ли «Спартаку» ресурсов для чемпионства в этом сезоне?

    — Думаю, нет.

    — Когда «Спартак» в этом сезоне шел на первом месте, многие вспоминали чемпионский фарт. Вы видели параллели с тем сезоном?

    — У нас была команда! И эта команда выгрызала все и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была еще играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака».

    • Глушаков был капитаном чемпионского «Спартака».
    • Сейчас москвичи идут в таблице 3-ми.
    • «Химки» занимают 12-е место.

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    Источник: Sport24

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    27.11.2020 23:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5658

      NewLife 7 минут назад

      Прохиндей.

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      Рейтинг: +3485

      TOMSON 21 минуту назад

      Ещё один.. Ну хоть уже 3 года, а не 5. Маленький, но все же прорыв в сознании.

      0
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      Рейтинг: +5085

      vladik12 1 час назад

      Так ты же его и поломал, паскуда.

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