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  • Глушаков: «Спартак» сезона-2016/17 должен был выигрывать РПЛ еще минимум года три»

Глушаков: «Спартак» сезона-2016/17 должен был выигрывать РПЛ еще минимум года три»

27 ноября 2020, 23:10
17

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сравнил нынешний «Спартак» и тот, который взял РПЛ в сезоне-2016/17. Текущему составу не хватает самоотдачи, считает игрок.

— Как полагаете, хватит ли «Спартаку» ресурсов для чемпионства в этом сезоне?

— Думаю, нет.

— Когда «Спартак» в этом сезоне шел на первом месте, многие вспоминали чемпионский фарт. Вы видели параллели с тем сезоном?

— У нас была команда! И эта команда выгрызала все и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была еще играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака».

  • Глушаков был капитаном чемпионского «Спартака».
  • Сейчас москвичи идут в таблице 3-ми.
  • «Химки» занимают 12-е место.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис
Комментарии (17)
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vladik12
1606508030
Так ты же его и поломал, паскуда.
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NewLife
1606514725
Прохиндей.
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mutabor0992
1606517546
Диня, а кто словив звезду,развалил ту чемпионскую КОМАНДУ???Не помнишь?Такой кугутоватый паренек...
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Alex Flash
1606518716
ЗДИТЬ НАДО БЫЛО МЕНЬШЕ И ИГРАТЬ
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Каратель помойников
1606525201
шлюшаков ещё и пасть открывает?....иуда,развалил команду изнутри,сам нигде нах не нужен,только бздеть
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СвинкаСправедливости
1606546922
А вот судейский состав Зенита (Теперь и ЦСКА) может брать чемпионства хоть каждый год.
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САДЫЧОК
1606547783
Развалил команду , украл два сезона и раздаёт интервью . Нормально устроился хорёк !
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Hektor 84
1606553899
Должен был! Но не с тобой!
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nik55
1606555794
не ты ли самогонщик этому помешал
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zigbert
1606639392
Теперь можно только рассуждать и вспоминать. Конечно состав был хороший и тренер не без таланта. Твоя заслуга лишь одна -начал разваливать команду изнутри.
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