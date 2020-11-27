Баринов: «Подходит парень и переводит взгляд на спартаковскую татуировку: «Поцеловать не хочешь?»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками «Спартака». Во время празднования чемпионства в 2018 году Баринов спровоцировал нецензурную кричалку в адрес московского клуба.

«После событий с кричалкой про «Спартак» много чего было – даже сестре писали угрозы. Сейчас вроде всe закончилось, но летом произошла одна не самая приятная ситуация. Я ехал в ресторан, остановился, вышел из машины с другом и братом. Шeл парень лет 28, с сумкой для доставки еды. Смотрю – он активно так на меня идeт.

Подходит, я ему говорю: «Ты чего?» Он на меня смотрит, а потом взгляд на свою руку переводит, а там татуировка спартаковская. И говорит мне: «Поцеловать не хочешь?» Человеку лет 30!

Я ему ответил: «А ты мне ничего не хочешь поцеловать?» В остальном всe спокойно. У меня есть знакомые, которые болеют за «Спартак», я с ними хорошо общаюсь. Они, кстати, говорят, что нормальный человек бы так никогда не сделал», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

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