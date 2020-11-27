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  • Баринов: «Подходит парень и переводит взгляд на спартаковскую татуировку: «Поцеловать не хочешь?»

Баринов: «Подходит парень и переводит взгляд на спартаковскую татуировку: «Поцеловать не хочешь?»

27 ноября 2020, 12:23
13

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками «Спартака». Во время празднования чемпионства в 2018 году Баринов спровоцировал нецензурную кричалку в адрес московского клуба.

«После событий с кричалкой про «Спартак» много чего было – даже сестре писали угрозы. Сейчас вроде всe закончилось, но летом произошла одна не самая приятная ситуация. Я ехал в ресторан, остановился, вышел из машины с другом и братом. Шeл парень лет 28, с сумкой для доставки еды. Смотрю – он активно так на меня идeт.

Подходит, я ему говорю: «Ты чего?» Он на меня смотрит, а потом взгляд на свою руку переводит, а там татуировка спартаковская. И говорит мне: «Поцеловать не хочешь?» Человеку лет 30!

Я ему ответил: «А ты мне ничего не хочешь поцеловать?» В остальном всe спокойно. У меня есть знакомые, которые болеют за «Спартак», я с ними хорошо общаюсь. Они, кстати, говорят, что нормальный человек бы так никогда не сделал», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

Баринов: «Пробегал мимо Роналду, думаю: «Дам локтем!» Он начал мне: «*** you, *** you»

Баринов: «Почему за переход в «Зенит» осуждают? Он каждый год играет в Лиге чемпионов»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Баринов Дмитрий
Комментарии (13)
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кто там
1606469727
Забавно звучит. Идёт на меня парень - лет 28 Говорит поцеловать не хочешь тату - а парню 30(уже состарился как подошёл) Только по паспорту выходит лет 18. А так да, ******* какой-то этот парень.
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Иван Петров 1986
1606471859
Что - то баринов заколебал уже сегодня. Сегодня что день барина отмечаем?
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oyabun
1606472848
".. Они, кстати, говорят, что нормальный человек бы так никогда не сделал», – сказал Баринов". Наверное имеется в виду тот случай, когда Баринов спровоцировал похабную кричалку в адрес Спартака. На воре и шапка горит.
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Sanches65
1606472882
Спровоцировал нецензурную кричалку в адрес московского клуба...хорошо хоть не накостыляли, хотя надо было.
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чиф
1606476568
походу сам придумал
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Боцман59rus
1606478240
Так поцеловал или нет?
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Nevsky_RU
1606479690
Типичные мясокомбинатные сектанты. Там что 30, что 60 - это тупо брак, их бы всех усыпить по хорошему))
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paracetamol
1606490831
Свини и есть свини, чего с них взять? Животные!
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Hektor 84
1606547030
Баринов еще тот кусок говна. Вот он наследник Тарасова!!! Нет бы играть в футбол, а это чучело провокациями занимается. Был бы ты моим другом я бы тебе в ** о заехал.
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xkixerx
1606720802
ПАЦАНЫ!!! :D
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