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    Баринов: «Подходит парень и переводит взгляд на спартаковскую татуировку: «Поцеловать не хочешь?»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками «Спартака». Во время празднования чемпионства в 2018 году Баринов спровоцировал нецензурную кричалку в адрес московского клуба.

    «После событий с кричалкой про «Спартак» много чего было – даже сестре писали угрозы. Сейчас вроде всe закончилось, но летом произошла одна не самая приятная ситуация. Я ехал в ресторан, остановился, вышел из машины с другом и братом. Шeл парень лет 28, с сумкой для доставки еды. Смотрю – он активно так на меня идeт.

    Подходит, я ему говорю: «Ты чего?» Он на меня смотрит, а потом взгляд на свою руку переводит, а там татуировка спартаковская. И говорит мне: «Поцеловать не хочешь?» Человеку лет 30!

    Я ему ответил: «А ты мне ничего не хочешь поцеловать?» В остальном всe спокойно. У меня есть знакомые, которые болеют за «Спартак», я с ними хорошо общаюсь. Они, кстати, говорят, что нормальный человек бы так никогда не сделал», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1382

      Nevsky_RU 40 минут назад

      Типичные мясокомбинатные сектанты. Там что 30, что 60 - это тупо брак, их бы всех усыпить по хорошему))

      -1
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      Рейтинг: +19321

      Боцман59rus 1 час назад

      Так поцеловал или нет?

      2
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      Рейтинг: +65

      чиф 1 час назад

      походу сам придумал

      1
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      Рейтинг: +377

      Sanches65 2 часа назад

      Спровоцировал нецензурную кричалку в адрес московского клуба...хорошо хоть не накостыляли, хотя надо было.

      2
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      Рейтинг: +25672

      oyabun 2 часа назад

      ".. Они, кстати, говорят, что нормальный человек бы так никогда не сделал», – сказал Баринов". Наверное имеется в виду тот случай, когда Баринов спровоцировал похабную кричалку в адрес Спартака. На воре и шапка горит.

      3
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      Рейтинг: +1840

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Что - то баринов заколебал уже сегодня. Сегодня что день барина отмечаем?

      0
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      Рейтинг: +1524

      VGreen > Иван Петров 1986 1 час назад

      всё стандартно - у человека берут большое интервью и на сайтах вкидывают части этого интервью разными статьями.

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      Рейтинг: +938

      кто там 3 часа назад

      Забавно звучит.
      Идёт на меня парень - лет 28
      Говорит поцеловать не хочешь тату - а парню 30(уже состарился как подошёл)
      Только по паспорту выходит лет 18.

      А так да, ******* какой-то этот парень.

      1
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      Рейтинг: +11137

      alarm 3 часа назад

      хряки все гомосеки какие-то

      0
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      Рейтинг: +4227

      Дядя Серёжа > alarm 3 часа назад

      какие-то? А вы - конкретные

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