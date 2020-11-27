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  • Баринов: «Пробегал мимо Роналду, думаю: «Дам локтем!» Он начал мне: «*** you, *** you»

Баринов: «Пробегал мимо Роналду, думаю: «Дам локтем!» Он начал мне: «*** you, *** you»

27 ноября 2020, 10:42
29

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, зачем ударил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду локтем в спину во время матча Лиги чемпионов.

«Да, такое было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтeм его в спину ударил. Он начал там что-то мне «*** you, *** you» – что-то такое. К судье начал обращаться. Зачем я так? Не знаю. Сейчас самому смешно стало.

Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причeм я ещe и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира.

Тарасов назвал меня отморозком?! Это он так выразился, потому что я вспыльчивый очень. Правда, с возрастом в жизни стал поспокойнее, а вот на футбольном поле никуда само не денется. Хотя и на поле стало лучше.

Мне очень сильно помог Стас Сухина – мы с ним два-три раза говорили. Он ко мне подходил, садились вдвоeм за столом: «Бара, на каждом совете судей обсуждают только тебя. Давай будем спокойнее», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

Баринов: «Почему за переход в «Зенит» осуждают? Он каждый год играет в Лиге чемпионов»

Баринов: «У нас каждый ждет, чтобы ты провалился. Получили бы шесть от Испании, нас бы обосрали»

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Роналду Криштиану Баринов Дмитрий
Комментарии (29)
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Sanches65
1606464399
Этой быдлятине дорога только в зенит.
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FanatSerj
1606465306
Ага, только и могут "дать локтем в спину", а по воротам дать не могут, то мимо, то во вратаря, уже второй год еврокубки это какой то трындец, хотя к единственному Локо претензий как раз нет.
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portero
1606466595
Кусочек говнеца, хотя играет неплохо, но травмы в ответку за говнецо прилетают...
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NewLife
1606467117
Баринов очень похож на моську, что лает на слона.
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monser08
1606467274
А я думал они на поле в футбол играют, отморозок в натуре, ему ещё и смешно было.
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Untitled-1
1606467287
Отмороженный какой-то
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САДЫЧОК
1606473337
Не пойму . почему наши футболисты (большинство) идиоты ?!
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American-Patriot
1606474231
Прочел все комментарии: добавить нечего.
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SaveAS
1606475432
Какой кусок дибила...лучше чем локтем задевать, играть научились бы, а то в Европе позоримся каждый год!
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GermanVo
1606477624
Кто-то хочет попасть в историю футбола благодаря таланту, труду и самоотдаче, а кто-то, такой же бездарь отмороженный, как этот гопник, тычками, провокациями и прочей непотребщиной. У каждого свой путь. Но Рони запомнят на долгие годы, как одного из величайших, а тупого баринова никто и не вспомнит на следующий день после завершения его карьеры.
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