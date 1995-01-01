Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Баринов: «Пробегал мимо Роналду, думаю: «Дам локтем!» Он начал мне: «*** you, *** you»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, зачем ударил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду локтем в спину во время матча Лиги чемпионов.

    «Да, такое было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтeм его в спину ударил. Он начал там что-то мне «*** you, *** you» – что-то такое. К судье начал обращаться. Зачем я так? Не знаю. Сейчас самому смешно стало.

    Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причeм я ещe и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира.

    Тарасов назвал меня отморозком?! Это он так выразился, потому что я вспыльчивый очень. Правда, с возрастом в жизни стал поспокойнее, а вот на футбольном поле никуда само не денется. Хотя и на поле стало лучше.

    Мне очень сильно помог Стас Сухина – мы с ним два-три раза говорили. Он ко мне подходил, садились вдвоeм за столом: «Бара, на каждом совете судей обсуждают только тебя. Давай будем спокойнее», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

    Баринов: «Почему за переход в «Зенит» осуждают? Он каждый год играет в Лиге чемпионов»

    Баринов: «У нас каждый ждет, чтобы ты провалился. Получили бы шесть от Испании, нас бы обосрали»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:42
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +607

      Untitled-1 17 минут назад

      Отмороженный какой-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      monser08 17 минут назад

      А я думал они на поле в футбол играют, отморозок в натуре, ему ещё и смешно было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5624

      NewLife 19 минут назад

      Баринов очень похож на моську, что лает на слона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5024

      "supermax" 27 минут назад

      день баринова на бомбардир.ру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43362

      portero 28 минут назад

      Кусочек говнеца, хотя играет неплохо, но травмы в ответку за говнецо прилетают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6827

      FanatSerj 50 минут назад

      Ага, только и могут "дать локтем в спину", а по воротам дать не могут, то мимо, то во вратаря, уже второй год еврокубки это какой то трындец, хотя к единственному Локо претензий как раз нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1837

      Иван Петров 1986 59 минут назад

      Да из него подлость так и лезла всегда. Может быть теперь поумнеет малехо, хотя вряд ли. Таких только могила исправит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +930

      кто там 1 час назад

      Что-то на видосе где в самолете спартач хотел за слова спросить был тихим и покладистым, не выспался наверное тогда герой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3213

      mdu86 > кто там 33 минуты назад

      Баринов находился в самолёте, летел в сборную, первый раз вызвали, его снимали на камеру...
      Он по-твоему должен был ему втащить? Зачем ему эти проблемы?
      Можешь быдь уверен, что в другой ситуации где-нибудь один на один этот герой-болельщик даже не подошёл бы к Баринову, потому что забоялся бы, а если бы и решился, то выхватил бы по полной...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +930

      кто там > mdu86 12 минут назад

      Мне показалось или очень много бы в твоём сообщении?) возможно так и было бы, кто знает, но по факту на видео видно, что вся его эта крутизна растворилась когда тот болела к нему подошёл.
      Это я к чему? Спокойнее нужно быть и не вые, а судя по его вью, можно сделать вывод что он гордится этим, что такой неадекватный и вспыльчивый, а это ни есть хорошо, игрок то для нашего болота качественный, может что и получится из него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      Sanches65 1 час назад

      Этой быдлятине дорога только в зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      dragoon000320 1 час назад

      бэдбои в футболе тоже важны, Николич не зря это в интервью подчеркивал, уж лучше иметь команду бэдбоев чем безхребетных сопляков скажем из ЦСКА...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80842
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru