Баринов: «Пробегал мимо Роналду, думаю: «Дам локтем!» Он начал мне: «*** you, *** you»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, зачем ударил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду локтем в спину во время матча Лиги чемпионов.

«Да, такое было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтeм его в спину ударил. Он начал там что-то мне «*** you, *** you» – что-то такое. К судье начал обращаться. Зачем я так? Не знаю. Сейчас самому смешно стало.

Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причeм я ещe и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира.

Тарасов назвал меня отморозком?! Это он так выразился, потому что я вспыльчивый очень. Правда, с возрастом в жизни стал поспокойнее, а вот на футбольном поле никуда само не денется. Хотя и на поле стало лучше.

Мне очень сильно помог Стас Сухина – мы с ним два-три раза говорили. Он ко мне подходил, садились вдвоeм за столом: «Бара, на каждом совете судей обсуждают только тебя. Давай будем спокойнее», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

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