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    Баринов: «У нас каждый ждет, чтобы ты провалился. Получили бы шесть от Испании, нас бы обосрали»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о критике сборной России после неудачного выступления в Лиге наций.

    «У нас страна такая: каждый ждeт, чтоб ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез. Я не вижу никаких поводов расстраиваться, что сборная не побеждает уже в шести играх. Вы посмотрите, какое омоложение команды идeт, приезжает много новых игроков. На это нужно время. Не надо паниковать! Спокойно, справимся.

    Если бы вышли в Лигу А? Это тяжело, но зато представьте, как приятно играть с такими командами. Ты выходишь на поле против лучших игроков мира! Надо себя в этот момент спрашивать: «А что я могу ему противопоставить?»

    Надо думать не о том, как он тебя обыграет, забьeт, а что ты можешь сделать – какую передачу отдать, как мяч отобрать. Против топов надо выходить с такой мотивацией.

    Если получили бы шесть от Испании? Ну обосрали бы нас всех, как обычно, и что? Зато мы играли бы с топовыми соперниками, а не с Сан-Марино или Люксембургом. Вот немцы проиграли 0:6. Бывает. Везде найдeтся недовольный человек, но у всех бывает. У нас жизнь такая», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

    • Сборная России проиграла Сербии в матче 6-го тура Лиги наций со счетом 0:5 и осталась в лиге В.
    • Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.

    Баринов: «Летом мной интересовались в Германии, но мечта – Англия»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +9274

      paracetamol 37 минут назад

      Вроде питерский паренек, а так выражается! Наверно, из неблагополучной семьи.

      0
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      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. 1 час назад

      На реакцию болельщиков большое влияние оказывает ложь , которая льётся с каналов ТВ. Народ просто раздражает ваши зп , звания ( ЗМС ) и государственные награды за посредственные результаты. Вы не заслуживаете и половины того какие вознаграждения на вас льются.
      Это не зависть , это реальная оценка.

      1
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      Рейтинг: +293

      Правдоруб100 1 час назад

      Баринов прав на ВСЕ СТО!!!! У всех болельщики, как болельщики, поддерживают В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ свою СТРАНУ!!!! У нас всё пытаются обгадить!!!! Такой менталитет населяющего страну .... даже не знаю, как назвать ЭТО!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +1837

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Так если бы вы получали столько на сколько наиграли, тогда и разговоров бы не было. А вы же получаете как в европе, а играете как во дворе.

      1
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      Рейтинг: +947

      Sedoi_Goblin > Иван Петров 1986 1 час назад

      Во дворе играют лучше..

      1
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      Рейтинг: +1837

      Иван Петров 1986 > Sedoi_Goblin 58 минут назад

      Это правда.

      0
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      Рейтинг: +185

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Такого провала, как в матче с Сербией никто не ждал. Честно говоря, я удивлён, что сборная проиграла. Мне, в принципе, фиолетово, 2009 год отбил желание переживать за нашу сборную. Тем более сейчас, когда во главе команды стоит человек, который плевать хотел на всех болельщиков. Он всю страну за идиотов держит.

      3
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      Рейтинг: +566

      monser08 > FCLM_FCRM 2 часа назад

      Кстати почему не ожидал от сербов , они чемпионы мира среди молодёжи в 2015 , вот молодёжь и подросла, ещё они(молодёжка) успешно выступали в 2004 и 2007 тут всё закономерно, и вообще Югославы никогда не были слабаками в футболе, тут вопросы к сборной России да и к российскому футболу в целом.

      0
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      Рейтинг: +5675

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Баринов ты не прав ! Омолаживание -это хорошо , но его нужно правильно проводить ..В товарняке ставить старого Жиркова -Зачем ? Это мог сделать только Далёкий от футбола человек !

      1
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      Рейтинг: +7210

      alp 2 часа назад

      щетаю, если б было видно, что наши играют и хотят победить но проигрывают, то никто бы в грязь их не втаптывал.. а когда наши выходят на поле бамбук курить, то я в первых рядах накинуть гавно на вентилятор

      1
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      Рейтинг: +2133

      AZ 2 часа назад

      Вот когда таракан усатый уйдет, тогда и результат придет и игра наладится...

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      Рейтинг: +5675

      САДЫЧОК > AZ 2 часа назад

      Почему то . почти все усатые - Тараканы !

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      Рейтинг: +1135

      elessar arnor > AZ 2 часа назад

      плешивый таракан, кхе-кхе

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      Рейтинг: +3395

      InterMilLano1908 > AZ 2 часа назад

      После Гуса кто только не пытался...

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      Рейтинг: +260

      cevin cigan > AZ 2 часа назад

      А при твоём Дике Адвокате на Евро 2012 у сборной из жопы искры летели? Обосрались и не вышли из халявной группы!!!Вот тебе и таракан,вот тебе и заморский бегемот!

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      Рейтинг: +2133

      AZ > cevin cigan 36 минут назад

      при "моем"? Ты не попутался, товарищ? сборная России всегда кривоногими была при любом тренере, кроме тех, кем руководил Гуус Хидинк. А этот усатый абрек, наооброт только загоняет сборную в пропасть!

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