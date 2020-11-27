Баринов: «У нас каждый ждет, чтобы ты провалился. Получили бы шесть от Испании, нас бы обосрали»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о критике сборной России после неудачного выступления в Лиге наций.

«У нас страна такая: каждый ждeт, чтоб ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез. Я не вижу никаких поводов расстраиваться, что сборная не побеждает уже в шести играх. Вы посмотрите, какое омоложение команды идeт, приезжает много новых игроков. На это нужно время. Не надо паниковать! Спокойно, справимся.

Если бы вышли в Лигу А? Это тяжело, но зато представьте, как приятно играть с такими командами. Ты выходишь на поле против лучших игроков мира! Надо себя в этот момент спрашивать: «А что я могу ему противопоставить?»

Надо думать не о том, как он тебя обыграет, забьeт, а что ты можешь сделать – какую передачу отдать, как мяч отобрать. Против топов надо выходить с такой мотивацией.

Если получили бы шесть от Испании? Ну обосрали бы нас всех, как обычно, и что? Зато мы играли бы с топовыми соперниками, а не с Сан-Марино или Люксембургом. Вот немцы проиграли 0:6. Бывает. Везде найдeтся недовольный человек, но у всех бывает. У нас жизнь такая», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

Сборная России проиграла Сербии в матче 6-го тура Лиги наций со счетом 0:5 и осталась в лиге В.

Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.

Баринов: «Летом мной интересовались в Германии, но мечта – Англия»