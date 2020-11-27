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  • Баринов: «У нас каждый ждет, чтобы ты провалился. Получили бы шесть от Испании, нас бы обосрали»

Баринов: «У нас каждый ждет, чтобы ты провалился. Получили бы шесть от Испании, нас бы обосрали»

27 ноября 2020, 09:18
20

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о критике сборной России после неудачного выступления в Лиге наций.

«У нас страна такая: каждый ждeт, чтоб ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез. Я не вижу никаких поводов расстраиваться, что сборная не побеждает уже в шести играх. Вы посмотрите, какое омоложение команды идeт, приезжает много новых игроков. На это нужно время. Не надо паниковать! Спокойно, справимся.

Если бы вышли в Лигу А? Это тяжело, но зато представьте, как приятно играть с такими командами. Ты выходишь на поле против лучших игроков мира! Надо себя в этот момент спрашивать: «А что я могу ему противопоставить?»

Надо думать не о том, как он тебя обыграет, забьeт, а что ты можешь сделать – какую передачу отдать, как мяч отобрать. Против топов надо выходить с такой мотивацией.

Если получили бы шесть от Испании? Ну обосрали бы нас всех, как обычно, и что? Зато мы играли бы с топовыми соперниками, а не с Сан-Марино или Люксембургом. Вот немцы проиграли 0:6. Бывает. Везде найдeтся недовольный человек, но у всех бывает. У нас жизнь такая», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

  • Сборная России проиграла Сербии в матче 6-го тура Лиги наций со счетом 0:5 и осталась в лиге В.
  • Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.

Баринов: «Летом мной интересовались в Германии, но мечта – Англия»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Испания Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (20)
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AZ
1606458035
Вот когда таракан усатый уйдет, тогда и результат придет и игра наладится...
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alp
1606458039
щетаю, если б было видно, что наши играют и хотят победить но проигрывают, то никто бы в грязь их не втаптывал.. а когда наши выходят на поле бамбук курить, то я в первых рядах накинуть гавно на вентилятор
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САДЫЧОК
1606458692
Баринов ты не прав ! Омолаживание -это хорошо , но его нужно правильно проводить ..В товарняке ставить старого Жиркова -Зачем ? Это мог сделать только Далёкий от футбола человек !
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Korsar_03
1606458751
Такого провала, как в матче с Сербией никто не ждал. Честно говоря, я удивлён, что сборная проиграла. Мне, в принципе, фиолетово, 2009 год отбил желание переживать за нашу сборную. Тем более сейчас, когда во главе команды стоит человек, который плевать хотел на всех болельщиков. Он всю страну за идиотов держит.
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Иван Петров 1986
1606460771
Так если бы вы получали столько на сколько наиграли, тогда и разговоров бы не было. А вы же получаете как в европе, а играете как во дворе.
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Правдоруб100
1606461667
Баринов прав на ВСЕ СТО!!!! У всех болельщики, как болельщики, поддерживают В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ свою СТРАНУ!!!! У нас всё пытаются обгадить!!!! Такой менталитет населяющего страну .... даже не знаю, как назвать ЭТО!!!!!
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paracetamol
1606466052
Вроде питерский паренек, а так выражается! Наверно, из неблагополучной семьи.
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Hektor 84
1606546279
От Испании вы бы больше получили. От сербов пятёрку выхватили.
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Hektor 84
1606546428
Лучше бы чабан вас так на игру настраивал " с тобой всё нормально? щас в е ло дам!))))"
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