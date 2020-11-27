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  • Баринов: «Летом мной интересовались в Германии, но мечта – Англия»

Баринов: «Летом мной интересовались в Германии, но мечта – Англия»

27 ноября 2020, 07:58
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о трансферных предложениях, которые поступали из Европы этим летом.

«Летом были предложения из Европы, с агентом напрямую выходили на связь – приезжали, обсуждали. Травма сыграла большую роль, но и сейчас связь поддерживается с теми, кто интересовался. Думаю, в будущем всe получится.

Активнее всего интересуются в Германии, но мечта – Англия. Там все куются, кусаются. Но честно, даже не задумываясь поеду в Германию или Италию. Англия – самая высокая планка!

Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдeшь в серьeзный клуб. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать – будем обсуждать», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

  • Баринов травмировался 23 августа во время дерби со «Спартаком» (1:2).
  • Футболист повредил переднюю крестообразную связку.
  • Срок восстановления – не менее шести месяцев.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (5)
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Oldtrafford83
1606453822
Правильно мыслишь Дима,удачи в твоих начинаниях!!!
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vladimir-7
1606456201
Для европейских команд Д.Баринов и Р.Зобнин оба созрели.
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Иван Петров 1986
1606464934
Тобой только в психушке интересоваться могут.
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mutabor0992
1606605185
В Англии либо посуду мыть,либо посыльным...Бегаешь быстро.А вот про футбол забудь.Там таких, своих выше крыши.
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