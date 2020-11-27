Баринов: «Летом мной интересовались в Германии, но мечта – Англия»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о трансферных предложениях, которые поступали из Европы этим летом.

«Летом были предложения из Европы, с агентом напрямую выходили на связь – приезжали, обсуждали. Травма сыграла большую роль, но и сейчас связь поддерживается с теми, кто интересовался. Думаю, в будущем всe получится.

Активнее всего интересуются в Германии, но мечта – Англия. Там все куются, кусаются. Но честно, даже не задумываясь поеду в Германию или Италию. Англия – самая высокая планка!

Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдeшь в серьeзный клуб. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать – будем обсуждать», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».