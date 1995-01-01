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    Баринов: «Летом мной интересовались в Германии, но мечта – Англия»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о трансферных предложениях, которые поступали из Европы этим летом.

    «Летом были предложения из Европы, с агентом напрямую выходили на связь – приезжали, обсуждали. Травма сыграла большую роль, но и сейчас связь поддерживается с теми, кто интересовался. Думаю, в будущем всe получится.

    Активнее всего интересуются в Германии, но мечта – Англия. Там все куются, кусаются. Но честно, даже не задумываясь поеду в Германию или Италию. Англия – самая высокая планка!

    Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдeшь в серьeзный клуб. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать – будем обсуждать», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

    • Баринов травмировался 23 августа во время дерби со «Спартаком» (1:2).
    • Футболист повредил переднюю крестообразную связку.
    • Срок восстановления – не менее шести месяцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1837

      Иван Петров 1986 55 минут назад

      Тобой только в психушке интересоваться могут.

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      Рейтинг: +14238

      vladimir-7 3 часа назад

      Для европейских команд Д.Баринов и Р.Зобнин оба созрели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1923

      Oldtrafford83 4 часа назад

      Правильно мыслишь Дима,удачи в твоих начинаниях!!!

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