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    Баринов: «Почему за переход в «Зенит» осуждают? Он каждый год играет в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

    «Семак мне тогда сказал, что я хороший и перспективный опорник, что был бы рад видеть меня в «Зените»: он строит новую команду, в которой я был бы полезен. Я ему ответил: «Извините, я уже договорился с «Локомотивом». Здесь мой дом, семья. Но Семак не обиделся: сказал, что понял меня.

    За переход в «Зенит» в России осуждают? У нас в стране все вокруг друг друга осуждают и обсуждают, а жизнь может сложиться по-разному. А вот эти разговоры, мол, ушeл за деньгами… «Зенит» каждый год играет в Лиге чемпионов, почему футболисты не могут переходить туда за ней, а не именно за деньгами?

    Как он там играет, это другой вопрос. Но он постоянно там играет. Я не нахваливаю, просто факт. Есть ли в России клуб, куда никогда не пойду? Произносить не буду, но все понимают, что это за команда», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3985

      polt 11 минут назад

      Остапа понесло? Заодно и мозги подлечи, пока не играешь...

      0
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      Рейтинг: +9274

      paracetamol 42 минуты назад

      Да нахр ты нужен Зениту, костолом. Ни паса, ни удара, только в морду сопернику локтем тыкать способен. Зенит в такие игры не играет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2413

      Masteralex 53 минуты назад

      для футболистов как никогда подходит выражение: "Лучше промолчать - за умного сойдёшь", потому что многие как только начинают открывать рот, так сразу несусветная чушь льётся и сразу понимаешь, что он тупой как пробка

      а по поводу бабла и ЛЧ, давайте посмотрим на состав Сочи, много из тех, кто там оказался из Зенита в ЛЧ поиграл? да они даже в РФПЛ почти не играли, скамью полировали за большое бабло и растеряли форму, какая там ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +9274

      paracetamol > Masteralex 41 минуту назад

      Я думаю, Сочи в ЛЕ не хуже Дырнамы или Ростова смотрелось бы.

      0
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      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. 1 час назад

      Умнеешь. Язычок придерживай , а то как бы опять извиняться не пришлось. Никто вас не осуждает , все прекрасно понимают , что Питер привлекает деньгами . Дают, лови момент. Кстати Локо в еврокубках не меньше Зенита играет...

      1
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      Рейтинг: +1870

      аларм дубль2 > Alekxei Z. 1 час назад

      так играть ,лучше совсем в европе не играть!это касается всех,а не только зенита!обращаюсь к алармам и псовым:смотрите что вы натворили и творите своими тупыми комментами!команду гнобят все,кому не лень!а надо просто вас забанить и все!останутся ваши клоны!их тоже убрать ,путем ликвидации минусов на оценке комментов!и будет всем праздник!

      0
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      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. > аларм дубль2 57 минут назад

      Уё...ще, найди своих клонов и поговорите на досуге.
      Не хочется на вас отвлекаться.

      1
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      Рейтинг: +1078

      vmonomah17 1 час назад

      То, что зенит показывает в лч сложно назвать игрой.
      По ходу нашим главное участие в лч, а не победы

      1
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      Рейтинг: +5024

      "supermax" 1 час назад

      Как он там играет, это другой вопрос))

      произносить не стал...понимает падла что жизнь она разная
      только вот и не позовут

      1
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      Рейтинг: +930

      кто там 1 час назад

      Был другого мнения о нем, теперь понятно, следующая остановка баринова - голубая лагуна

      3
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      Рейтинг: +1544

      altezzik 2 часа назад

      Пацаны?!

      2
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      Рейтинг: +1521

      VGreen > altezzik 2 часа назад

      Ааа?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +16

      kitsuchi > VGreen 2 часа назад

      Я

      1
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      Рейтинг: +1521

      VGreen > kitsuchi 2 часа назад

      никогда!

      0
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      Рейтинг: +11130

      alarm 2 часа назад

      умение подъ***ть спартак в концовке интервью - 101%))

      8
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      Рейтинг: +26878

      zra78 > alarm 1 час назад

      А заметь, что просто сказал что не пойду в Спартак и началось: падла, был другого мнения....

      2
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