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  • Баринов: «Почему за переход в «Зенит» осуждают? Он каждый год играет в Лиге чемпионов»

Баринов: «Почему за переход в «Зенит» осуждают? Он каждый год играет в Лиге чемпионов»

27 ноября 2020, 09:53
25

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

«Семак мне тогда сказал, что я хороший и перспективный опорник, что был бы рад видеть меня в «Зените»: он строит новую команду, в которой я был бы полезен. Я ему ответил: «Извините, я уже договорился с «Локомотивом». Здесь мой дом, семья. Но Семак не обиделся: сказал, что понял меня.

За переход в «Зенит» в России осуждают? У нас в стране все вокруг друг друга осуждают и обсуждают, а жизнь может сложиться по-разному. А вот эти разговоры, мол, ушeл за деньгами… «Зенит» каждый год играет в Лиге чемпионов, почему футболисты не могут переходить туда за ней, а не именно за деньгами?

Как он там играет, это другой вопрос. Но он постоянно там играет. Я не нахваливаю, просто факт. Есть ли в России клуб, куда никогда не пойду? Произносить не буду, но все понимают, что это за команда», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

Баринов: «У нас каждый ждет, чтобы ты провалился. Получили бы шесть от Испании, нас бы обосрали»

Баринов: «Летом мной интересовались в Германии, но мечта – Англия»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (25)
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altezzik
1606460293
Пацаны?!
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кто там
1606461258
Был другого мнения о нем, теперь понятно, следующая остановка баринова - голубая лагуна
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"supermax"
1606461346
Как он там играет, это другой вопрос)) произносить не стал...понимает падла что жизнь она разная только вот и не позовут
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vmonomah17
1606461821
То, что зенит показывает в лч сложно назвать игрой. По ходу нашим главное участие в лч, а не победы
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Masteralex
1606465136
для футболистов как никогда подходит выражение: "Лучше промолчать - за умного сойдёшь", потому что многие как только начинают открывать рот, так сразу несусветная чушь льётся и сразу понимаешь, что он тупой как пробка а по поводу бабла и ЛЧ, давайте посмотрим на состав Сочи, много из тех, кто там оказался из Зенита в ЛЧ поиграл? да они даже в РФПЛ почти не играли, скамью полировали за большое бабло и растеряли форму, какая там ЛЧ
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paracetamol
1606465752
Да нахр ты нужен Зениту, костолом. Ни паса, ни удара, только в морду сопернику локтем тыкать способен. Зенит в такие игры не играет.
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NewLife
1606468770
"Зенит» каждый год играет в Лиге чемпионов" Слово "играет" надо заменить словом позорится.
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zigbert
1606482735
24 года а рассуждает как мальчишка.
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nik55
1606503024
Баринов ты что дурак ? туда идут только ради денег и это знают все
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Hektor 84
1606546684
Играет? Это громко сказано. Скорее так для количества. Если уже Брюгге пешком синит делает. УЕФА запускает новый евро кубок. Так вот как раз для наших клубов.
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