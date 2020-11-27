Баринов: «Почему за переход в «Зенит» осуждают? Он каждый год играет в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

«Семак мне тогда сказал, что я хороший и перспективный опорник, что был бы рад видеть меня в «Зените»: он строит новую команду, в которой я был бы полезен. Я ему ответил: «Извините, я уже договорился с «Локомотивом». Здесь мой дом, семья. Но Семак не обиделся: сказал, что понял меня.

За переход в «Зенит» в России осуждают? У нас в стране все вокруг друг друга осуждают и обсуждают, а жизнь может сложиться по-разному. А вот эти разговоры, мол, ушeл за деньгами… «Зенит» каждый год играет в Лиге чемпионов, почему футболисты не могут переходить туда за ней, а не именно за деньгами?

Как он там играет, это другой вопрос. Но он постоянно там играет. Я не нахваливаю, просто факт. Есть ли в России клуб, куда никогда не пойду? Произносить не буду, но все понимают, что это за команда», – сказал Баринов в интервью «Чемпионату».

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