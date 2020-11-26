Данченков: «Широков ведет себя неискренне. Извинения должны быть личными, а не через соцсети»

Избитый Романом Широковым судья Никита Данченков недоволен поведением экс-футболиста. Принесенные извинения арбитр считает неискренними.

«Извинения Широкова не считаю искренними. Если бы человек хотел извиниться, он попытался бы сделать это в первые дни. В первые дни он говорил, что таких, как я, надо на место ставить и так далее. Я согласен с адвокатом, что Широков ведет себя неискренне. Все извинения должны быть личными, а не через соцсети», – считает Данченков.

10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.

Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».

Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

У дел Широкова и Ефремова один и тот же прокурор. У актера оно закончилось восьмилетним тюремным сроком