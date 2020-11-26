Данченков: «Широков ведет себя неискренне. Извинения должны быть личными, а не через соцсети»

Избитый Романом Широковым судья Никита Данченков недоволен поведением экс-футболиста. Принесенные извинения арбитр считает неискренними.
«Извинения Широкова не считаю искренними. Если бы человек хотел извиниться, он попытался бы сделать это в первые дни. В первые дни он говорил, что таких, как я, надо на место ставить и так далее. Я согласен с адвокатом, что Широков ведет себя неискренне. Все извинения должны быть личными, а не через соцсети», – считает Данченков.
- 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
- Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
- Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».
У дел Широкова и Ефремова один и тот же прокурор. У актера оно закончилось восьмилетним тюремным сроком
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»