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    Данченков: «Широков ведет себя неискренне. Извинения должны быть личными, а не через соцсети»

    Избитый Романом Широковым судья Никита Данченков недоволен поведением экс-футболиста. Принесенные извинения арбитр считает неискренними.

    «Извинения Широкова не считаю искренними. Если бы человек хотел извиниться, он попытался бы сделать это в первые дни. В первые дни он говорил, что таких, как я, надо на место ставить и так далее. Я согласен с адвокатом, что Широков ведет себя неискренне. Все извинения должны быть личными, а не через соцсети», – считает Данченков.

    • 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
    • Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
    • Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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