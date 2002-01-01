У дел Широкова и Ефремова один и тот же прокурор. У актера оно закончилось восьмилетним тюремным сроком

Адвокат избитого Романом Широковым футбольного судьи Никиты Данченкова сообщил, что прокурором по делу выступает та же женщина, которая вела дело актера Михаила Ефремова. Итогом для артиста стали восемь лет исправительной колонии.

Что касается Широкова, то его дело будет рассмотрено в общем порядке 4 декабря.