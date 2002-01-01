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    У дел Широкова и Ефремова один и тот же прокурор. У актера оно закончилось восьмилетним тюремным сроком

    Адвокат избитого Романом Широковым футбольного судьи Никиты Данченкова сообщил, что прокурором по делу выступает та же женщина, которая вела дело актера Михаила Ефремова. Итогом для артиста стали восемь лет исправительной колонии.

    Что касается Широкова, то его дело будет рассмотрено в общем порядке 4 декабря.

    • 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
    • Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
    • Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1359

      STAFOR13 2 часа назад

      цирк что бы отвлечь внимание людей опять от чего то, видим как сейчас ефремов "сидит", то шведский стол с гусём, то улыбчивые фотки, при этом одет на них в отличии от других в обычную одежду... другой вообще депутатик, женщину ранил из карабина, которая слишком близко с семьей на лодке подплыла к его даче , 2 месяца посидел в СИЗО и вышел...зато парней тогда сразу покарали за "своего", показали негоже смертному даже рот открывать на голосовальщика по пенс. возрасту...мерзость и сплошной цирк...

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      Рейтинг: +11519

      KLIM777 3 часа назад

      прокурор не прокурор. Мы все люди и видим, что уродов надо наказывать. Пусть это будет не тюремный срок, тогда его надо избить.

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      Рейтинг: +4254

      playsh 3 часа назад

      Восемь многовато,конечно,но пару лет дать можно.

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