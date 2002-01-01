У дел Широкова и Ефремова один и тот же прокурор. У актера оно закончилось восьмилетним тюремным сроком

цирк что бы отвлечь внимание людей опять от чего то, видим как сейчас ефремов "сидит", то шведский стол с гусём, то улыбчивые фотки, при этом одет на них в отличии от других в обычную одежду... другой вообще депутатик, женщину ранил из карабина, которая слишком близко с семьей на лодке подплыла к его даче , 2 месяца посидел в СИЗО и вышел...зато парней тогда сразу покарали за "своего", показали негоже смертному даже рот открывать на голосовальщика по пенс. возрасту...мерзость и сплошной цирк...
Адвокат избитого Романом Широковым футбольного судьи Никиты Данченкова сообщил, что прокурором по делу выступает та же женщина, которая вела дело актера Михаила Ефремова. Итогом для артиста стали восемь лет исправительной колонии.
Что касается Широкова, то его дело будет рассмотрено в общем порядке 4 декабря.