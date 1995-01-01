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    Карпин – Басте: «Будь добр, сообщи, что можно говорить и делать в «твоем» городе»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова владельца ростовского «СКА» Василия Вакуленко.

    Баста остался недоволен позицией «Ростова», который выступал против концерта артиста на «Ростов Арене». Также рэпер сказал, что не ассоциирует Карпина «ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов».

    «Отвечаю по пунктам:

    1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города.

    При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает – пусть даже Моргенштерн или Бузова – я был бы против. Моя задача – обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.

    2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да – наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?

    3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!

    P.S. Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЕМ» родном городе! Постараюсь, максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине.

    Заранее благодарю! Со всем уважением, приезжий наемник Валерий Карпин», – написал главный тренер «Ростова» в инстаграме.

    • В 2018 «Ростов» выступал против концерта Басты на домашнем стадионе.
    • Карпин остался недоволен состоянием газона после проведения мероприятия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Карпина

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8901

      BRO_football 4 минуты назад

      Какой, к чёрту, концерт Баста задумал? Пандемия вокруг! Там полтора человека придёт на его концерт. Зачем вообще это ему?

      0
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      Рейтинг: +2128

      Аид666 28 минут назад

      Достойный ответ!

      3
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      Рейтинг: +7174

      alp 40 минут назад

      зря валерон ответил этому певцу ртом... тут презрительного молчания было бы достаточно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +802

      moskowcity-petrv 43 минуты назад

      Валэра норм ответил,этому продавцу шампуней и кредитов

      2
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      Рейтинг: +22

      treaner 47 минут назад

      МОЛОТОК Валера!!! Жги!!!

      0
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      Рейтинг: +18299

      bset 49 минут назад

      Вакуленко, конечно, красиво все расставил. Работает в Москве и из Москвы пальцем показывает, кто в Ростове приезжий, а кто нет, даже на тех, кто много лет работает в Ростове, а не где-то там еще. Если ты такой патриот, что же ты подставил под удар команду из своего родного города, арена которой после твоего выступления могла серьезно пострадать?

      3
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      Рейтинг: +40

      Юрий70 1 час назад

      Валерий Георгиевич! Умеете Вы красиво поставить на место!

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      Рейтинг: +238

      G.P. 1 час назад

      Валерий Георгиевич - мужик. Как всегда, всё четко и аргументированно.

      Одна поправка: "деятель искусства" - это уж слишком высокая оценка для исполнителей, типа Басты.

      12
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      Рейтинг: +8740

      alex1951 1 час назад

      Эти рэпэры - натуральные дино завры!
      Скоро вымрут и первый из них Бастыр Баста! Дикарь!

      5
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      Рейтинг: +19272

      Боцман59rus 1 час назад

      Торчок в Корень окерел пусть в Ростове малолеткам за жизнь рассказывает, мажорик пенсионный и Мезинца Валеры не стоит.
      Вот такие у вас герои в городе, собирающие стадионы. Клиника одним словом, платите им дальше

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