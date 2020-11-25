Карпин – Басте: «Будь добр, сообщи, что можно говорить и делать в «твоем» городе»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова владельца ростовского «СКА» Василия Вакуленко.
Баста остался недоволен позицией «Ростова», который выступал против концерта артиста на «Ростов Арене». Также рэпер сказал, что не ассоциирует Карпина «ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов».
«Отвечаю по пунктам:
1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города.
При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает – пусть даже Моргенштерн или Бузова – я был бы против. Моя задача – обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.
2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да – наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?
3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!
P.S. Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЕМ» родном городе! Постараюсь, максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине.
Заранее благодарю! Со всем уважением, приезжий наемник Валерий Карпин», – написал главный тренер «Ростова» в инстаграме.
- В 2018 «Ростов» выступал против концерта Басты на домашнем стадионе.
- Карпин остался недоволен состоянием газона после проведения мероприятия.