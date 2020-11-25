Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин – Басте: «Будь добр, сообщи, что можно говорить и делать в «твоем» городе»

Карпин – Басте: «Будь добр, сообщи, что можно говорить и делать в «твоем» городе»

25 ноября 2020, 17:22
20

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова владельца ростовского «СКА» Василия Вакуленко.

Баста остался недоволен позицией «Ростова», который выступал против концерта артиста на «Ростов Арене». Также рэпер сказал, что не ассоциирует Карпина «ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов».

«Отвечаю по пунктам:

1. У меня не было конфликта с вами, Василий. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города.

При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает – пусть даже Моргенштерн или Бузова – я был бы против. Моя задача – обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.

2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да – наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?

3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!

P.S. Василий, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуйста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «ТВОЕМ» родном городе! Постараюсь, максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине.

Заранее благодарю! Со всем уважением, приезжий наемник Валерий Карпин», – написал главный тренер «Ростова» в инстаграме.

  • В 2018 «Ростов» выступал против концерта Басты на домашнем стадионе.
  • Карпин остался недоволен состоянием газона после проведения мероприятия.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов СКА-Ростов Карпин Валерий
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aldo.CSKA
1606314395
Георгиевичу как всегда респект!
Ответить
swot1205
1606314889
Валерий Георгиевич, правильно его, так и надо, мордой в говно, но культурно
Ответить
Боцман59rus
1606315718
Торчок в Корень окерел пусть в Ростове малолеткам за жизнь рассказывает, мажорик пенсионный и Мезинца Валеры не стоит. Вот такие у вас герои в городе, собирающие стадионы. Клиника одним словом, платите им дальше
Ответить
alex1951
1606315831
Эти рэпэры - натуральные дино завры! Скоро вымрут и первый из них Бастыр Баста! Дикарь!
Ответить
G.P.
1606315987
Валерий Георгиевич - мужик. Как всегда, всё четко и аргументированно. Одна поправка: "деятель искусства" - это уж слишком высокая оценка для исполнителей, типа Басты.
Ответить
Юрий70
1606316147
Валерий Георгиевич! Умеете Вы красиво поставить на место!
Ответить
treaner
1606317325
МОЛОТОК Валера!!! Жги!!!
Ответить
moskowcity-petrv
1606317551
Валэра норм ответил,этому продавцу шампуней и кредитов
Ответить
alp
1606317731
зря валерон ответил этому певцу ртом... тут презрительного молчания было бы достаточно
Ответить
Аид666
1606318440
Достойный ответ!
Ответить
Главные новости
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкого чемпионата, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
3
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
Все новости
Все новости
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
1
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+