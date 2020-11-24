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  • Канделаки: «Программа Черданцева полностью отображает европейский подход к спортивному телевидению»

Канделаки: «Программа Черданцева полностью отображает европейский подход к спортивному телевидению»

24 ноября 2020, 18:25
3

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о программе Георгия Черданцева.

«Мы не брали ESPN в виде кальки. Мы просто рассматривали отдельные форматы ESPN-овского толка, но не забывали о европейском спортивном телевидении. Я много раз приводила в пример работу Гари Линекера. Для нас было очень важно сделать что-то подобное, и программа Георгия Черданцева, как собственно говоря и форматы, связанные с футбольными программами до и после Лиги чемпионов, полностью отображают европейский подход к спортивному телевидению», – сказала Канделаки.

  • Канделаки также рассказала, почему топовые матчи РПЛ не всегда показывают на федеральном канале.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Канделаки Тина
Комментарии (3)
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balam
1606235087
чердак в начале карьеры много почерпнул у Савика.а ща пациент в разнос пошел
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Просто-333
1606279683
К чему всё это сказано? Мы все и нак знаем, что у нас футбол, команды и передачи о футболе на Матч ТВ самые "лучшие" в мире.
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55together
1606306553
полный отстой!
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