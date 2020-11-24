Канделаки: «Программа Черданцева полностью отображает европейский подход к спортивному телевидению»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о программе Георгия Черданцева.

«Мы не брали ESPN в виде кальки. Мы просто рассматривали отдельные форматы ESPN-овского толка, но не забывали о европейском спортивном телевидении. Я много раз приводила в пример работу Гари Линекера. Для нас было очень важно сделать что-то подобное, и программа Георгия Черданцева, как собственно говоря и форматы, связанные с футбольными программами до и после Лиги чемпионов, полностью отображают европейский подход к спортивному телевидению», – сказала Канделаки.