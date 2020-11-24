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    Канделаки: «Рейтинг Эль Класико не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» – «Спартак»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему топовые матчи РПЛ не всегда показывают на федеральном канале.

    – Выбор трансляции на основном канале определяется договором, который мы подписываем с правообладателем. Это касается не только футбола, но и любого другого вида спорта. Если говорить про РПЛ, то здесь с лигой и клубами подписана стратегия развития лиги. В федеральном эфире согласно контракту в равной степени должны присутствовать все команды. То есть у всех 16 команд должно быть равное количество прямых трансляций на «Матч ТВ». Поэтому из тура в тур мы не можем показывать матчи с участием «Спартака», «Зенита» или ЦСКА. Это идет вразрез с договоренностями.

    – А по зарубежным чемпионатам?

    – Все регулирует договор. В том числе по зарубежным чемпионатам. Есть распределение между тематическими и федеральными каналами. Оно, естественно, идет в пользу топовых игр. Хотя наш чемпионат зрители смотрят с гораздо большим интересом, чем любой западный. Это к слову об испанской Примере. Рейтинг Эль Класико не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» – «Спартак».

    – В этой связи вы готовы отправлять матч уровня Эль Класико на платные каналы?

    – Это вопрос финансовой модели. Не вижу смысла говорить об этом в текущих обстоятельствах. А когда будет принято конкретное решение, я объясняю, почему оно такое. Зачем смущать спортивную аудиторию, которая рассмотрит мое мнение как вырванную из контекста цитату и скажет: «Эх, Канделаки собирается показывать Эль Класико на платном канале». Какие-то ключевые решения по программированию, показавшиеся неожиданными для зрителей, мы готовы комментировать хоть еженедельно. Для того, чтобы все понимали, почему сделано именно так. А о топовых матчах по платной подписке вам подробнее расскажут менеджеры Okko, которые этот эксперимент с АПЛ провели. Узнайте у них, насколько этот эксперимент успешен, – сказал Канделаки.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии26
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      Рейтинг: +10710

      Skull_Boy 10 секунд назад

      Ну да, только ЭК смотрит миллиарды, а нашего болото дисятки

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      Рейтинг: +2615

      general.lizyukov 15 минут назад

      Ахахахаха, Эль-Классико ни в какое сравнение, ну надо же ))) Может, маркетингом заниматься стоит, а не ура-патриотизмом страдать?
      В спортивном плане даже Порту-Спортинг или Глазго-Селтик интересней.
      А в России исторически ЦСКА-Спартак.

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      Рейтинг: +1975

      Дедуктор 16 минут назад

      Барса с Реалом это уже совсем "не торт". Тут Тина очень даже права. Спартак против Зенита это намного круче. Вопрос ведь не об уровне игры. А о величине заинтересованной аудитории здесь и сейчас.
      А лично у меня пропал интерес к "Барсо-Реалу" после того как по естественным причинам закончилось суперпротивостояние "MSN-BBC". Такого крутого противостояния не было в истории футбола. И будет ли еще когда - большой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +6791

      FanatSerj 28 минут назад

      Ну хоть не в ЛЧ, хоть у российских телевизоров Зенит и Спартак дерёт эти Реалы, Барсы, шмарсы )))

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      Рейтинг: +526

      АндрейФКСМ 33 минуты назад

      Пусть у себя их смотрят

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      Рейтинг: +526

      АндрейФКСМ 33 минуты назад

      Да барса с Реалом в топку к Финам их

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      Рейтинг: +8885

      BRO_football 51 минуту назад

      Не понимаю, кто эту отбитую допустил до руководства главным спортивным телеканалом России? Помню Канделаки как ведущую программы "Самый умный" на СТС. После закрытия передачи Канделаки пропадает с радаров на несколько лет и внезапно всплывает на Матч ТВ.

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      Рейтинг: +19167

      Боцман59rus 54 минуты назад

      #проститина

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      Рейтинг: +189

      BRAZILES 1 час назад

      я принципиально неподписываюсь на премьер ------дорого да и футболс пандемией сейчас далеко нетот что у нас что в европе -----пустые стадионы -----потелику смотреть ито неинтересно невыкладываютс футболисты и в европе и у нас а 299р в мес ----это очень дорого

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      Рейтинг: +1554

      аларм дубль2 > BRAZILES 24 минуты назад

      пусть сами смотрят

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      Рейтинг: +9247

      paracetamol 1 час назад

      Гнать эту держиморду с российского ТВ! Нахр она нужна, несет всякую чушь!

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