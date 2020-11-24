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  • Канделаки: «Рейтинг Эль Класико не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» – «Спартак»

Канделаки: «Рейтинг Эль Класико не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» – «Спартак»

24 ноября 2020, 14:29
28

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему топовые матчи РПЛ не всегда показывают на федеральном канале.

– Выбор трансляции на основном канале определяется договором, который мы подписываем с правообладателем. Это касается не только футбола, но и любого другого вида спорта. Если говорить про РПЛ, то здесь с лигой и клубами подписана стратегия развития лиги. В федеральном эфире согласно контракту в равной степени должны присутствовать все команды. То есть у всех 16 команд должно быть равное количество прямых трансляций на «Матч ТВ». Поэтому из тура в тур мы не можем показывать матчи с участием «Спартака», «Зенита» или ЦСКА. Это идет вразрез с договоренностями.

– А по зарубежным чемпионатам?

– Все регулирует договор. В том числе по зарубежным чемпионатам. Есть распределение между тематическими и федеральными каналами. Оно, естественно, идет в пользу топовых игр. Хотя наш чемпионат зрители смотрят с гораздо большим интересом, чем любой западный. Это к слову об испанской Примере. Рейтинг Эль Класико не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» – «Спартак».

– В этой связи вы готовы отправлять матч уровня Эль Класико на платные каналы?

– Это вопрос финансовой модели. Не вижу смысла говорить об этом в текущих обстоятельствах. А когда будет принято конкретное решение, я объясняю, почему оно такое. Зачем смущать спортивную аудиторию, которая рассмотрит мое мнение как вырванную из контекста цитату и скажет: «Эх, Канделаки собирается показывать Эль Класико на платном канале». Какие-то ключевые решения по программированию, показавшиеся неожиданными для зрителей, мы готовы комментировать хоть еженедельно. Для того, чтобы все понимали, почему сделано именно так. А о топовых матчах по платной подписке вам подробнее расскажут менеджеры Okko, которые этот эксперимент с АПЛ провели. Узнайте у них, насколько этот эксперимент успешен, – сказал Канделаки.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Канделаки Тина
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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plehanov6
1606218096
Потому ваш сраный, матч тв, почти ни кто и не смотрит! Показываете всякое ДЕРЬМО, которое ни кому не интересно, а нормальные игры гоните за деньги, и не подавитесь ведь никак! Позор такому ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КАНАЛУ!!!
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NewLife
1606218655
Эта "специалистка" по договорам обанкротит любой бизнес. Как такой курице-дилетантке могли доверить такое серьезное предприятие ?
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polt
1606221531
У Матч ТВ (читать Скотина Канделаки) цель одна- побольше срубить бабла и плевать на популяризацию российского спорта на "общедоступном российском канале".
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kvm
1606222556
та ещё сучк@...
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paracetamol
1606224691
Гнать эту держиморду с российского ТВ! Нахр она нужна, несет всякую чушь!
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Боцман59rus
1606225925
#проститина
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BRO_football
1606226141
Не понимаю, кто эту отбитую допустил до руководства главным спортивным телеканалом России? Помню Канделаки как ведущую программы "Самый умный" на СТС. После закрытия передачи Канделаки пропадает с радаров на несколько лет и внезапно всплывает на Матч ТВ.
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АндрейФКСМ
1606227226
Пусть у себя их смотрят
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general.lizyukov
1606228317
Ахахахаха, Эль-Классико ни в какое сравнение, ну надо же ))) Может, маркетингом заниматься стоит, а не ура-патриотизмом страдать? В спортивном плане даже Порту-Спортинг или Глазго-Селтик интересней. А в России исторически ЦСКА-Спартак.
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filosof sparty
1606231722
МатчТВ это убожество, с помощью которого освоены миллиарды рублей под соусом популяризации спорта и тд, а по факту нихера не показывают-всё, хоть сколько нибудь интересное в эфире только на платном канале
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