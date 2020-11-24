Канделаки: «Рейтинг Эль Класико не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» – «Спартак»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему топовые матчи РПЛ не всегда показывают на федеральном канале.

– Выбор трансляции на основном канале определяется договором, который мы подписываем с правообладателем. Это касается не только футбола, но и любого другого вида спорта. Если говорить про РПЛ, то здесь с лигой и клубами подписана стратегия развития лиги. В федеральном эфире согласно контракту в равной степени должны присутствовать все команды. То есть у всех 16 команд должно быть равное количество прямых трансляций на «Матч ТВ». Поэтому из тура в тур мы не можем показывать матчи с участием «Спартака», «Зенита» или ЦСКА. Это идет вразрез с договоренностями.

– А по зарубежным чемпионатам?

– Все регулирует договор. В том числе по зарубежным чемпионатам. Есть распределение между тематическими и федеральными каналами. Оно, естественно, идет в пользу топовых игр. Хотя наш чемпионат зрители смотрят с гораздо большим интересом, чем любой западный. Это к слову об испанской Примере. Рейтинг Эль Класико не идет ни в какое сравнение с матчем «Зенит» – «Спартак».

– В этой связи вы готовы отправлять матч уровня Эль Класико на платные каналы?

– Это вопрос финансовой модели. Не вижу смысла говорить об этом в текущих обстоятельствах. А когда будет принято конкретное решение, я объясняю, почему оно такое. Зачем смущать спортивную аудиторию, которая рассмотрит мое мнение как вырванную из контекста цитату и скажет: «Эх, Канделаки собирается показывать Эль Класико на платном канале». Какие-то ключевые решения по программированию, показавшиеся неожиданными для зрителей, мы готовы комментировать хоть еженедельно. Для того, чтобы все понимали, почему сделано именно так. А о топовых матчах по платной подписке вам подробнее расскажут менеджеры Okko, которые этот эксперимент с АПЛ провели. Узнайте у них, насколько этот эксперимент успешен, – сказал Канделаки.