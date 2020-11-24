Гризманн: «Месси разозлился, когда я отклонил первое предложение «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях с форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

«Я разговаривал с Лео, когда перешел в «Барселону». Он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение «Барсы», потому что просил за меня публично. Позже он сказал, что будет рядом со мной, что бы ни случилось. Я вижу это каждый день и восхищаюсь им», – цитирует Гризманна Marca.

Гризманн перешел в «Барсу» летом 2019 года за 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард провел в Примере 35 матчей, забив девять голов и сделав четыре ассиста.

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