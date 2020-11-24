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  • Гризманн: «Месси разозлился, когда я отклонил первое предложение «Барселоны»

Гризманн: «Месси разозлился, когда я отклонил первое предложение «Барселоны»

24 ноября 2020, 09:23
8

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях с форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

«Я разговаривал с Лео, когда перешел в «Барселону». Он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение «Барсы», потому что просил за меня публично. Позже он сказал, что будет рядом со мной, что бы ни случилось. Я вижу это каждый день и восхищаюсь им», – цитирует Гризманна Marca.

  • Гризманн перешел в «Барсу» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне форвард провел в Примере 35 матчей, забив девять голов и сделав четыре ассиста.

Лизаразю: «Гризманну нужно уходить из «Барсы». Между ним и Месси нет химии»

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Гризманн Антуан
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1606199400
Ничего у Лео не получается , когда он пытается управлять командами (сборная и поздняя Барса )
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zigbert
1606211742
Когда есть взаимопонимание -это прекрасно. Не мешало бы это подкрепить результатом команды.
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DOCTOR PENALTY
1606213404
Зря ты попёрся в Барсу, Антуан.(
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maryagryzenkova
1606213411
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт----- https://v.ht/omomeo
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DeStar
1606215839
ну хз, гризман сам виноват что влиться не может, все-таки он часть команды. и должен адаптироваться, тем более игрок такого уровня. Видно же что он совсем дно, не забегает, нихрена не получается у него комбинировать...
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bzfar
1606233029
"Позже он сказал, что будет рядом со мной, что бы ни случилось." звучит как брачный обет))
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