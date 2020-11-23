Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «Малком может выйти в матче с «Лацио», но вопрос, насколько его хватит»

Семак: «Малком может выйти в матче с «Лацио», но вопрос, насколько его хватит»

23 ноября 2020, 20:31
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

«Самый важный матч – следующий. Мы думаем только о матче с «Лацио». И мы постараемся сделать все, чтобы завтра добиться результата.

К сожалению, некоторых наших игроков увижу на поле только сегодня. Пауза на сборные сработала в минус для наших игроков. Караваев получил повреждение. То же касается Вендела. У Кругового был сомнительный тест. И не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси прилетели, но они пока только набирают форму.

У других игроков не было паузы между чемпионатами. Кузяев же хоть и тренировался индивидуально, но он отдохнул. А у остальных серьезных график – у сборников – семь подряд выездных матчей.

Малком тренировался всего несколько дней. Ему пока тяжело. Он может выйти. Но вопрос, насколько его хватит.

Сложностей очень много. Непросто играть в 11 вечера. Но футболисты привыкли играть в таком режиме. Поэтому все сопутствующие факторы остаются за пределами футбольного поля», – сказал Семак.

  • Матч состоится во вторник в 23:00 мск.
  • В третьем туре ЛЧ «Зенит» и «Лацио» сыграли вничью (1:1).

Источник: Sport24
Лига чемпионов Лацио Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1606154347
минут на 15 и можно дальше загорать)
Ответить
raritet
1606155796
Богданыча понять можно и сострадать ему. Человеку, которому со своими усиками сниматься в порнофильмах и кататься в виде туриста по Европе, еще оказывают честь выйти на 15 минут, потопать ножками по итальянскому футбольному газону. Будь моя воля, я таких бы кренделей с теми, кто это нашел и тех , кто принимал участие в этой сделка , на Соловки. Пожизненно. Без права принимать участие в играх барак на барак. И пытки, пытки, пытки . Мячом , набитым кирпичом по заднице, по заднице. Но с другой стороны. Не он же виноват , что он просто бразильский клоун .
Ответить
Бестолковый
1606156712
Вопрос сколько просидит Семак в кресле главного тренера? На сегодняшний день это самый главный вопрос в Зените. Зенит в самом деле НИКАКОЙ! И основная заслуга в этом Семака. При всем уважении, Семак - левый пассажир. Семак делает вид что тренирует, игроки делают вид что играют.
Ответить
andjelagulo
1606157491
СEKС Знакoмcтвa Беcплатно: Здеcь много развратных женщин ждут и любят cекc, без проcтитуток и обязательств. Здеcь лекгo найти ceкc партнеров, пробуй не пожалеешь------ http://bit.do/amoro
Ответить
ШАХ
1606161407
23 минуты отбегает трусцой, потом падение, нечеловеческие муки крупным планом и вуаля..) Можно по барам вечерком..))
Ответить
Hektor 84
1606169992
Лацио вас откатает по полной! Семак у чабана пример взял. Еще до игры готовить отмазки и рассказывать о травмированных и тех кто не сможет принять участие в матче.
Ответить
Ломовка
1606180969
Учитывая уровень ЛЧ - минут на 10, не больше.
Ответить
Dr.Metal
1606193702
Его хватит ровно до вылета из лиги чемпионов
Ответить
fhnv
1606197403
короче нех ловить и ехать. пусть баранку ставят. Зенит слаб как никогда
Ответить
ilichkadr
1606211344
Ну, и нашли же себе за 45 лимонов инвалида и доходягу!! Слишком дорогое удовольствие содержать туриста за 6,5 миллионов в год. Пора сбагривать его какому-нибудь топу.
Ответить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+