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    Семак: «Малком может выйти в матче с «Лацио», но вопрос, насколько его хватит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

    «Самый важный матч – следующий. Мы думаем только о матче с «Лацио». И мы постараемся сделать все, чтобы завтра добиться результата.

    К сожалению, некоторых наших игроков увижу на поле только сегодня. Пауза на сборные сработала в минус для наших игроков. Караваев получил повреждение. То же касается Вендела. У Кругового был сомнительный тест. И не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси прилетели, но они пока только набирают форму.

    У других игроков не было паузы между чемпионатами. Кузяев же хоть и тренировался индивидуально, но он отдохнул. А у остальных серьезных график – у сборников – семь подряд выездных матчей.

    Малком тренировался всего несколько дней. Ему пока тяжело. Он может выйти. Но вопрос, насколько его хватит.

    Сложностей очень много. Непросто играть в 11 вечера. Но футболисты привыкли играть в таком режиме. Поэтому все сопутствующие факторы остаются за пределами футбольного поля», – сказал Семак.

    • Матч состоится во вторник в 23:00 мск.
    • В третьем туре ЛЧ «Зенит» и «Лацио» сыграли вничью (1:1).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2786

      raritet 3 минуты назад

      Богданыча понять можно и сострадать ему. Человеку, которому со своими усиками сниматься в порнофильмах и кататься в виде туриста по Европе, еще оказывают честь выйти на 15 минут, потопать ножками по итальянскому футбольному газону. Будь моя воля, я таких бы кренделей с теми, кто это нашел и тех , кто принимал участие в этой сделка , на Соловки. Пожизненно. Без права принимать участие в играх барак на барак. И пытки, пытки, пытки . Мячом , набитым кирпичом по заднице, по заднице. Но с другой стороны. Не он же виноват , что он просто бразильский клоун .

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      Рейтинг: +4854

      "supermax" 27 минут назад

      минут на 15 и можно дальше загорать)

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      Рейтинг: +1118

      elessar arnor 45 минут назад

      да отсо сет зенька, по доброй привычке

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