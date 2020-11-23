Семак: «Малком может выйти в матче с «Лацио», но вопрос, насколько его хватит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».
«Самый важный матч – следующий. Мы думаем только о матче с «Лацио». И мы постараемся сделать все, чтобы завтра добиться результата.
К сожалению, некоторых наших игроков увижу на поле только сегодня. Пауза на сборные сработала в минус для наших игроков. Караваев получил повреждение. То же касается Вендела. У Кругового был сомнительный тест. И не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси прилетели, но они пока только набирают форму.
У других игроков не было паузы между чемпионатами. Кузяев же хоть и тренировался индивидуально, но он отдохнул. А у остальных серьезных график – у сборников – семь подряд выездных матчей.
Малком тренировался всего несколько дней. Ему пока тяжело. Он может выйти. Но вопрос, насколько его хватит.
Сложностей очень много. Непросто играть в 11 вечера. Но футболисты привыкли играть в таком режиме. Поэтому все сопутствующие факторы остаются за пределами футбольного поля», – сказал Семак.
- Матч состоится во вторник в 23:00 мск.
- В третьем туре ЛЧ «Зенит» и «Лацио» сыграли вничью (1:1).