Семак: «Малком может выйти в матче с «Лацио», но вопрос, насколько его хватит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

«Самый важный матч – следующий. Мы думаем только о матче с «Лацио». И мы постараемся сделать все, чтобы завтра добиться результата.

К сожалению, некоторых наших игроков увижу на поле только сегодня. Пауза на сборные сработала в минус для наших игроков. Караваев получил повреждение. То же касается Вендела. У Кругового был сомнительный тест. И не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси прилетели, но они пока только набирают форму.

У других игроков не было паузы между чемпионатами. Кузяев же хоть и тренировался индивидуально, но он отдохнул. А у остальных серьезных график – у сборников – семь подряд выездных матчей.

Малком тренировался всего несколько дней. Ему пока тяжело. Он может выйти. Но вопрос, насколько его хватит.

Сложностей очень много. Непросто играть в 11 вечера. Но футболисты привыкли играть в таком режиме. Поэтому все сопутствующие факторы остаются за пределами футбольного поля», – сказал Семак.