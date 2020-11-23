Семак: «Малком может выйти в матче с «Лацио», но вопрос, насколько его хватит»

Богданыча понять можно и сострадать ему. Человеку, которому со своими усиками сниматься в порнофильмах и кататься в виде туриста по Европе, еще оказывают честь выйти на 15 минут, потопать ножками по итальянскому футбольному газону. Будь моя воля, я таких бы кренделей с теми, кто это нашел и тех , кто принимал участие в этой сделка , на Соловки. Пожизненно. Без права принимать участие в играх барак на барак. И пытки, пытки, пытки . Мячом , набитым кирпичом по заднице, по заднице. Но с другой стороны. Не он же виноват , что он просто бразильский клоун .
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».
«Самый важный матч – следующий. Мы думаем только о матче с «Лацио». И мы постараемся сделать все, чтобы завтра добиться результата.
К сожалению, некоторых наших игроков увижу на поле только сегодня. Пауза на сборные сработала в минус для наших игроков. Караваев получил повреждение. То же касается Вендела. У Кругового был сомнительный тест. И не прилетел Оздоев. Азмун и Дриусси прилетели, но они пока только набирают форму.
У других игроков не было паузы между чемпионатами. Кузяев же хоть и тренировался индивидуально, но он отдохнул. А у остальных серьезных график – у сборников – семь подряд выездных матчей.
Малком тренировался всего несколько дней. Ему пока тяжело. Он может выйти. Но вопрос, насколько его хватит.
Сложностей очень много. Непросто играть в 11 вечера. Но футболисты привыкли играть в таком режиме. Поэтому все сопутствующие факторы остаются за пределами футбольного поля», – сказал Семак.
- Матч состоится во вторник в 23:00 мск.
- В третьем туре ЛЧ «Зенит» и «Лацио» сыграли вничью (1:1).