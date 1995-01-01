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    «Барселона» интересуется полузащитником «АЗ Алкмаара» Стенгсом

    «Барселона» может приобрести у «АЗ Алкмаара» хавбека Калвина Стенгса.

    По информации Don Balon, заполучить 21-летнего голландца клубу советует его соотечественник Френки де Йонг, выступающий на «Камп Ноу» с лета 2019 года.

    Сумма возможной сделки оценивается в 35 миллионов евро.

    • Стенгс – воспитанник «АЗ».
    • Играя с марта 2017 года за основную команду, полузащитник провел 84 матча, забил 19 голов и сделал 18 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Don Balon

    Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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