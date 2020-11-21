«Барселона» интересуется полузащитником «АЗ Алкмаара» Стенгсом

«Барселона» может приобрести у «АЗ Алкмаара» хавбека Калвина Стенгса.
По информации Don Balon, заполучить 21-летнего голландца клубу советует его соотечественник Френки де Йонг, выступающий на «Камп Ноу» с лета 2019 года.
Сумма возможной сделки оценивается в 35 миллионов евро.
- Стенгс – воспитанник «АЗ».
- Играя с марта 2017 года за основную команду, полузащитник провел 84 матча, забил 19 голов и сделал 18 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
Источник: Don Balon
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