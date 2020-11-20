Орлов: «Заболотному не хватает футбольного мозга. Это плохая копия Дзюбы»

Журналист Геннадий Орлов охарактеризовал форварда сборной России Антона Заболотного. По мнению экс-игрока, футболисту «Сочи» не хватает спортивного интеллекта.

«Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Напротив него один вратарь, а он лупит в него со всей силы. У него в голове не хватает футбольного мозга, чтобы просто в угол послать мяч. Зачем ты бьешь со всей силы, когда выходишь один на один?

Если у Александра Соболева проблемы с коленом, надо было выпустить любого другого игрока. Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Артема Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».