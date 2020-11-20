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    Орлов: «Заболотному не хватает футбольного мозга. Это плохая копия Дзюбы»

    Журналист Геннадий Орлов охарактеризовал форварда сборной России Антона Заболотного. По мнению экс-игрока, футболисту «Сочи» не хватает спортивного интеллекта.

    «Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Напротив него один вратарь, а он лупит в него со всей силы. У него в голове не хватает футбольного мозга, чтобы просто в угол послать мяч. Зачем ты бьешь со всей силы, когда выходишь один на один?

    Если у Александра Соболева проблемы с коленом, надо было выпустить любого другого игрока. Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Артема Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

    • Сборная России финишировала в группе Лиги наций второй.
    • Заболотный в сезоне РПЛ забил три гола.
    • «Сочи» идет в таблице на седьмом месте.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +3344

      maygli 9 минут назад

      "У него в голове не хватает футбольного мозга..."
      А он у него вообще был?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5266

      NewLife 47 минут назад

      "У него в голове не хватает футбольного мозга" У него никакого мозга в голове нет, как и у зюбы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Теркчанин 53 минуты назад

      А мне кажется что Заболотный лучше,резче,техничнее,но пока не везет,или партнеры не так ему пасуют.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5868

      Alekxei Z. 57 минут назад

      Поэтому он играет в Сочи.

      0
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      Рейтинг: +107

      Есь Казарский 1 час назад

      А ты,дорогой -плохая копия Маслаченко...

      0
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