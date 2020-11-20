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  • Орлов: «Заболотному не хватает футбольного мозга. Это плохая копия Дзюбы»

Орлов: «Заболотному не хватает футбольного мозга. Это плохая копия Дзюбы»

20 ноября 2020, 21:19
22

Журналист Геннадий Орлов охарактеризовал форварда сборной России Антона Заболотного. По мнению экс-игрока, футболисту «Сочи» не хватает спортивного интеллекта.

«Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Напротив него один вратарь, а он лупит в него со всей силы. У него в голове не хватает футбольного мозга, чтобы просто в угол послать мяч. Зачем ты бьешь со всей силы, когда выходишь один на один?

Если у Александра Соболева проблемы с коленом, надо было выпустить любого другого игрока. Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Артема Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

  • Сборная России финишировала в группе Лиги наций второй.
  • Заболотный в сезоне РПЛ забил три гола.
  • «Сочи» идет в таблице на седьмом месте.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Дзюба Артем Заболотный Антон Орлов Геннадий
Комментарии (22)
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Есь Казарский
1605897352
А ты,дорогой -плохая копия Маслаченко...
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NewLife
1605898226
"У него в голове не хватает футбольного мозга" У него никакого мозга в голове нет, как и у зюбы.
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maygli
1605900517
"У него в голове не хватает футбольного мозга..." А он у него вообще был?
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maygli
1605901286
"Да, он похож на Артема Дзюбу..."
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erma
1605901826
Дзюбе все же хуже: Заболотному не хватает просто футбольного мозга, а Дзюбе - человеческого.
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Fusballer
1605902672
А Дзюба плохая копия нападающего. Тогда Заболотный это вообще кто?
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zarsm
1605905502
заболотный это главное недоразумениее сборной. Заберите 10 номер у этого недоумка
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САДЫЧОК
1605946352
Орлов -это у тебя нет футбольного мозга , хотя сам играл ! Заболотный это рабочая лошадка -а например Дзюба это вредитель игры (его используют два никчемных тренера в навесах , примитивном футболе , команд лузеров !
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Иван Петров 1986
1605948386
А тебе не хватает головного мозга.
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Ziklop
1605973169
и где Орлов у Дзюбы мозг и технику находит? Дюба-таран медленный неповоротливый , ну еще и тупой.
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