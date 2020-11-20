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  • Газизов: «На «Спартаке» много кто паразитировал, но сейчас этого нет. Я на правильном пути, все будет хорошо»

Газизов: «На «Спартаке» много кто паразитировал, но сейчас этого нет. Я на правильном пути, все будет хорошо»

20 ноября 2020, 19:22
17

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что теперь клуб не будет покупать игроков не по рыночным ценам. Функционер работает в Москве с лета.

– Одна из главных ваших фраз: «Я закрыл кормушку». От кого?

– От тех, кто хотел на «Спартаке» много-много кушать. С 2012 года каждое трансферное окно на «Спартаке» много кто паразитировал. Сейчас этого нет. Это очень серьезно всех напрягает. Я это вижу по давлению. Мне кажется, я на правильном пути и все будет хорошо. Когда-то это надо закончить. Имею в виду комиссионные в том числе. Цены на футболистов должны соответствовать рынку, должен быть баланс.

  • «Спартак» идет в РПЛ третьим.
  • У команды четвертый по стоимости состав в лиге (107,05 миллиона евро).
  • Завтра, 21 ноября, «Спартак» примет в 15-м туре «Динамо».

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (17)
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Бенедиктус
1605889809
Логично. Трансферов нет, паразитировать не на чем.
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NewLife
1605890194
Как то все это настораживает, он только разглагольствует и не дает никаких примеров. Я знал одного начальника, который сильно нравредил известной фирме, желая всех уторговывать до нуля.
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GermanVo
1605891332
Якалка
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slavа0508
1605893740
Ну если в плане экономии то может Газизов и справился,а если всё таки стремится к победе в чемпионате то полностью всё провалил,,,А не будет побед то и денег будет меньше,можно так доэкономиться что останешься с голой попой,,,,что бы зарабатывать надо и тратить,закон бизнеса,,,
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baden69
1605894478
«Я закрыл кормушку» Это означает трансферы типа "бесплатного" Кокорина с супер контрактом и подъемными, а также Урунова, который шокирует не болельщиков своей игрой на поле, а продавцов модных бутиков. теперь кормушка только одна...
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Просто-333
1605896381
Этот чел от скромности не умрёт...
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ilichkadr
1605898466
Шамилька в очередной раз заявил, что мимо него ни одна копейка не проскочит. Вопрос лишь в том, в чей карман будет капать. Если мимо Федуновского кармана протечёт, то итог очевиден. Даже не Уфа.............
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neveldomha
1605900770
Таким языком можно вместо весла грести.
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alp
1605900837
чета много берет на себя этот ниггер..
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Plyash
1605903689
"...много кто паразитировал,но сейчас этого нет." Но что-то мне подсказывает,что Газизов ещё всех переплюнит,однако.
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