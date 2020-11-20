Газизов: «На «Спартаке» много кто паразитировал, но сейчас этого нет. Я на правильном пути, все будет хорошо»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что теперь клуб не будет покупать игроков не по рыночным ценам. Функционер работает в Москве с лета.

– Одна из главных ваших фраз: «Я закрыл кормушку». От кого?

– От тех, кто хотел на «Спартаке» много-много кушать. С 2012 года каждое трансферное окно на «Спартаке» много кто паразитировал. Сейчас этого нет. Это очень серьезно всех напрягает. Я это вижу по давлению. Мне кажется, я на правильном пути и все будет хорошо. Когда-то это надо закончить. Имею в виду комиссионные в том числе. Цены на футболистов должны соответствовать рынку, должен быть баланс.