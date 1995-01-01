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    Газизов: «На «Спартаке» много кто паразитировал, но сейчас этого нет. Я на правильном пути, все будет хорошо»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что теперь клуб не будет покупать игроков не по рыночным ценам. Функционер работает в Москве с лета.

    – Одна из главных ваших фраз: «Я закрыл кормушку». От кого?

    – От тех, кто хотел на «Спартаке» много-много кушать. С 2012 года каждое трансферное окно на «Спартаке» много кто паразитировал. Сейчас этого нет. Это очень серьезно всех напрягает. Я это вижу по давлению. Мне кажется, я на правильном пути и все будет хорошо. Когда-то это надо закончить. Имею в виду комиссионные в том числе. Цены на футболистов должны соответствовать рынку, должен быть баланс.

    • «Спартак» идет в РПЛ третьим.
    • У команды четвертый по стоимости состав в лиге (107,05 миллиона евро).
    • Завтра, 21 ноября, «Спартак» примет в 15-м туре «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18906

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Расшифруй, пожалуйста доходы своего "правильного пути."

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      Рейтинг: +1355

      GermanVo 32 минуты назад

      Якалка

      0
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      Рейтинг: +5263

      NewLife 51 минуту назад

      Как то все это настораживает, он только разглагольствует и не дает никаких примеров. Я знал одного начальника, который сильно нравредил известной фирме, желая всех уторговывать до нуля.

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      Рейтинг: +445

      Бенедиктус > NewLife 48 минут назад

      Так он только пи.зд.ит, причем много, а полезного для команды ничего не сделал.

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      Рейтинг: +445

      Бенедиктус 57 минут назад

      Логично. Трансферов нет, паразитировать не на чем.

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