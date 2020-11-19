Тренера «Тамбова» Первушина выписали из больницы. Он почти две недели лечился от пневмонии

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о выписке из больницы главного тренера команды Сергея Первушина.
– Первушин уже с командой. Его выписали из больницы. Он прошел курс лечения, так что все нормально. Вылетает вместе с составом в Краснодар.
– Что у него было?
– Пневмония. Все тесты на ковид у него были отрицательными.
- Первушина госпитализировали 7 ноября.
- Матч «Краснодар» – «Тамбов» состоится в субботу в 14:00 мск.
- По итогам 14 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «РБ-Спорт»