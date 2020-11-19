Тренера «Тамбова» Первушина выписали из больницы. Он почти две недели лечился от пневмонии

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о выписке из больницы главного тренера команды Сергея Первушина.

– Первушин уже с командой. Его выписали из больницы. Он прошел курс лечения, так что все нормально. Вылетает вместе с составом в Краснодар.

– Что у него было?

– Пневмония. Все тесты на ковид у него были отрицательными.