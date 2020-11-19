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    Тренера «Тамбова» Первушина выписали из больницы. Он почти две недели лечился от пневмонии

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о выписке из больницы главного тренера команды Сергея Первушина.

    – Первушин уже с командой. Его выписали из больницы. Он прошел курс лечения, так что все нормально. Вылетает вместе с составом в Краснодар.

    – Что у него было?

    – Пневмония. Все тесты на ковид у него были отрицательными.

    • Первушина госпитализировали 7 ноября.
    • Матч «Краснодар» – «Тамбов» состоится в субботу в 14:00 мск.
    • По итогам 14 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    19.11.2020 23:46
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