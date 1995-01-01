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    Геркус – о поражении сборной России со счетом 0:5: «Ее унизили. Нас вернули в тоскливую эпоху до 2018 года»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение сборной России от сербов в Лиге наций со счетом 0:5.

    «Сборную нашу унизили вчера. Разгромили, размазали, деклассировали. Смотреть на это было тяжело. Больно смотреть, прямо скажем.

    Хотелось отмотать пленку назад и вернуться в уютный сентябрь, где мы легко обыгрывали этих же сербов, а большинство было уверено, что мы можем играть лучше. Тогда мы скучали от однообразия схемы, хотели молодежь, хотели игр с грандами, а не вот это вот все. Наступившая вчера зима наших надежд вернула нас не на месяцы, а на годы назад в тоскливую эпоху до 2018 года.

    Чудес не бывает. Тонкий слой игроков топ уровня истощается с каждым годом. Вот их уже не хватает на один состав. Лидеры состарились, их хватит, может, на еще один турнир и они уйдут, а новых нет. Вот уже энтузиазм и вера в себя закончились, исчерпали себя. Нужно предъявлять какие то иные аргументы, а их нет.

    А пока проводим период короткого футбольного счастья с благодарными воспоминаниями. Последний бастион веры пал, ждать праздника больше не от кого. Футбольное наше королевство вступило в зиму, в рецессию, в кризис. О суровости грядущей зимы можно только гадать», – прокомментировал Геркус.

    • Поражения от Сербии стало для россиян самым крупным за 16 лет.
    • После этого проигрыша Россия лишилась на выход в Лигу А, куда прошла сборная Венгрии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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