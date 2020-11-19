Геркус – о поражении сборной России со счетом 0:5: «Ее унизили. Нас вернули в тоскливую эпоху до 2018 года»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение сборной России от сербов в Лиге наций со счетом 0:5.

«Сборную нашу унизили вчера. Разгромили, размазали, деклассировали. Смотреть на это было тяжело. Больно смотреть, прямо скажем.

Хотелось отмотать пленку назад и вернуться в уютный сентябрь, где мы легко обыгрывали этих же сербов, а большинство было уверено, что мы можем играть лучше. Тогда мы скучали от однообразия схемы, хотели молодежь, хотели игр с грандами, а не вот это вот все. Наступившая вчера зима наших надежд вернула нас не на месяцы, а на годы назад в тоскливую эпоху до 2018 года.

Чудес не бывает. Тонкий слой игроков топ уровня истощается с каждым годом. Вот их уже не хватает на один состав. Лидеры состарились, их хватит, может, на еще один турнир и они уйдут, а новых нет. Вот уже энтузиазм и вера в себя закончились, исчерпали себя. Нужно предъявлять какие то иные аргументы, а их нет.

А пока проводим период короткого футбольного счастья с благодарными воспоминаниями. Последний бастион веры пал, ждать праздника больше не от кого. Футбольное наше королевство вступило в зиму, в рецессию, в кризис. О суровости грядущей зимы можно только гадать», – прокомментировал Геркус.