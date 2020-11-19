Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус – о поражении сборной России со счетом 0:5: «Ее унизили. Нас вернули в тоскливую эпоху до 2018 года»

Геркус – о поражении сборной России со счетом 0:5: «Ее унизили. Нас вернули в тоскливую эпоху до 2018 года»

19 ноября 2020, 13:14
8

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение сборной России от сербов в Лиге наций со счетом 0:5.

«Сборную нашу унизили вчера. Разгромили, размазали, деклассировали. Смотреть на это было тяжело. Больно смотреть, прямо скажем.

Хотелось отмотать пленку назад и вернуться в уютный сентябрь, где мы легко обыгрывали этих же сербов, а большинство было уверено, что мы можем играть лучше. Тогда мы скучали от однообразия схемы, хотели молодежь, хотели игр с грандами, а не вот это вот все. Наступившая вчера зима наших надежд вернула нас не на месяцы, а на годы назад в тоскливую эпоху до 2018 года.

Чудес не бывает. Тонкий слой игроков топ уровня истощается с каждым годом. Вот их уже не хватает на один состав. Лидеры состарились, их хватит, может, на еще один турнир и они уйдут, а новых нет. Вот уже энтузиазм и вера в себя закончились, исчерпали себя. Нужно предъявлять какие то иные аргументы, а их нет.

А пока проводим период короткого футбольного счастья с благодарными воспоминаниями. Последний бастион веры пал, ждать праздника больше не от кого. Футбольное наше королевство вступило в зиму, в рецессию, в кризис. О суровости грядущей зимы можно только гадать», – прокомментировал Геркус.

  • Поражения от Сербии стало для россиян самым крупным за 16 лет.
  • После этого проигрыша Россия лишилась на выход в Лигу А, куда прошла сборная Венгрии.

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия Сербия Локомотив Геркус Илья
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZEVS71
1605784098
Топовых игроков нет? А тренер у нас прям уровень Бог!?)
Ответить
Garrincha58
1605785785
вот такие вот геркулесы кругом в РФС и РПЛ и ФНЛ правят и лапшу всем вешают и стригут бабло кто на самом верху кто в регионах хорошо блин устроились агенты всякие директора клубов и скауты от которых толку ноль и всему футболу да и не только СПОРТУ! пис-ец приходит
Ответить
SaveAS
1605787523
Неприятно нас отдзюбили
Ответить
vladimir-7
1605791108
Сборная команда Сербии спустила в унитаз сборную России с её главным тренером Черчесовым.
Ответить
Владислав Vlad
1605791513
Эпоха до 2018 года? А весну 2018 года напомнить? Фартануло в жеребьёвке на ЧМ-18. Кого обыграли? Египет и СА. Всё. За-то всем ЗМСы раздали, хероями назвали. Проскочили забросами на Зюпу на ЧЕ и всё. Зюпы нет, а пинают на него, привыкли уже к такой тактике. Команда зависит от одного игрока. Позорище. Не игрокам, тренеру. Это он придумал такую тактику - пинать на Зюпу, а там, как пойдёт. Вот и играют футболисты так. Ну сами посмотрите - где фланговая игра, где комбинации??? Херак по центру на Зюпу, а там Заболотный.))) Надо уже просто признать - Черчесов - это не тренер уровня сборной России.
Ответить
Axe111
1605796414
Топ тренеришка
Ответить
Сильвербой
1605803628
Нашу сборную оттарабанили так же, как дзюба-дрочер свою тютьку!!!
Ответить
Hektor 84
1606145607
А что было до 2018? В отборе мы не участвовали, и в товарняках редко побеждали.
Ответить
Главные новости
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
3
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
4
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
5
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
8
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Все новости
Все новости
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
1
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
15:13
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
8
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
14:00
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
13:31
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
5
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
12:48
2
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+