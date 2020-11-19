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Соболев не сыграл с Сербией из-за травмы колена

19 ноября 2020, 10:49
11

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков назвал причину неучастия нападающего Александра Соболева в матче шестого тура Лиги наций против Сербии (0:5).

«Главный кадровый вопрос к Черчесову – почему не играл Соболев? Насколько знаю, у него перед игрой возникли боли в колене. Даже не так – у него «защeлкнуло» колено. Заблокировало.

Почему так случилось – это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива. Вероятно, был на слишком сильных эмоциях, отвечал только на заданные вопросы.

Можно ли было бы выйти на уколах? Думаю, что нет. Но даже если да – в полную силу Соболев сыграть все равно бы не смог. А если бы вышел и получил травму... Помните как в такой ситуации Петров вышел за «Краснодар» и выбыл до конца года?

У «Спартака» важный матч с «Динамо» в субботу. Соболев тот игрок, который делает разницу. В субботу он сыграть сможет. А сборной вчера не помог, увы. Тот самый день, когда все пошло не так», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

  • Соболев принял участие только в одном ноябрьском матче сборной – против Молдавии (0:0).
  • В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил пять голов в 12 матчах за «Спартак».

Источник: Телеграм-канал Ильи Казакова
Сербия Россия Соболев Александр
Комментарии (11)
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Валерий2705
1605772756
А с Турцией что у него защелкнуло?
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oyabun
1605777603
Хорошо что в этой игре от Спартака на поле был только 1 игрок, и ни Зобнин, ни Соболев к этому позорищу непричастны. А один в поле не воин.
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oussama11
1605779138
В голове у Черчесова защелкнуло!!!
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NewLife
1605779631
Журналюшки фантазируют и пишут лабуду, чтобы оправдать чабана, а пипл хавает.
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Из Твери Леха
1605780319
Детские отмазки. Аж читать нелепо эти оправдания.
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Mityai90
1605786806
Зная. что Соболев не до конца готов, отцеплять от сборной Чалова и оставлять одного Заболотного..... Когда уже уйдет это усатое чмо!?
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Lilipyt
1605788202
В очередной раз в сборную хватают колек которые будут сидеть на лавке и лечиться. За то премиальные получит за вызов сборную, неплохо так то. Хотя ген дир Спартака говорил, что Соболь был травмирован до вызова и об этом они знали, а тут пишут якобы он тут на тренировке травмировался. Доигрался Стасян, думал в очередной раз прокатит, а тут нет! Понадобилось поменять напа а второго не оказалось хотя и первый не в состоянии забить)
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