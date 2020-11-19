Соболев не сыграл с Сербией из-за травмы колена

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков назвал причину неучастия нападающего Александра Соболева в матче шестого тура Лиги наций против Сербии (0:5).

«Главный кадровый вопрос к Черчесову – почему не играл Соболев? Насколько знаю, у него перед игрой возникли боли в колене. Даже не так – у него «защeлкнуло» колено. Заблокировало.

Почему так случилось – это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива. Вероятно, был на слишком сильных эмоциях, отвечал только на заданные вопросы.

Можно ли было бы выйти на уколах? Думаю, что нет. Но даже если да – в полную силу Соболев сыграть все равно бы не смог. А если бы вышел и получил травму... Помните как в такой ситуации Петров вышел за «Краснодар» и выбыл до конца года?

У «Спартака» важный матч с «Динамо» в субботу. Соболев тот игрок, который делает разницу. В субботу он сыграть сможет. А сборной вчера не помог, увы. Тот самый день, когда все пошло не так», – написал Казаков в своем телеграм-канале.