Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Соболев не сыграл с Сербией из-за травмы колена

    Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков назвал причину неучастия нападающего Александра Соболева в матче шестого тура Лиги наций против Сербии (0:5).

    «Главный кадровый вопрос к Черчесову – почему не играл Соболев? Насколько знаю, у него перед игрой возникли боли в колене. Даже не так – у него «защeлкнуло» колено. Заблокировало.

    Почему так случилось – это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива. Вероятно, был на слишком сильных эмоциях, отвечал только на заданные вопросы.

    Можно ли было бы выйти на уколах? Думаю, что нет. Но даже если да – в полную силу Соболев сыграть все равно бы не смог. А если бы вышел и получил травму... Помните как в такой ситуации Петров вышел за «Краснодар» и выбыл до конца года?

    У «Спартака» важный матч с «Динамо» в субботу. Соболев тот игрок, который делает разницу. В субботу он сыграть сможет. А сборной вчера не помог, увы. Тот самый день, когда все пошло не так», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

    • Соболев принял участие только в одном ноябрьском матче сборной – против Молдавии (0:0).
    • В текущем розыгрыше РПЛ форвард забил пять голов в 12 матчах за «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Казакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:49
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1410

      Валерий2705 44 минуты назад

      А с Турцией что у него защелкнуло?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1359

      Klaido > Валерий2705 12 минут назад

      а с Турцией была ж отмазка: играли хорошо, просто не фартануло, и судья во всем виноват, потому и не было необходимости выпускать изгоя))) там даже придумывать сказки не понадобилось. пока анонист и усатый будут в сборной, Соболева не будут выпускать, к сожалению, а Заболотный уже и так все показал сейчас.... дно беспросветное...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80633
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru