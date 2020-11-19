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  • Лига наций. Россия пропустила от сербов пять безответных мячей

Лига наций. Россия пропустила от сербов пять безответных мячей

19 ноября 2020, 00:40
163

Сборная России проиграла в последнем туре Лиги наций сборной Сербии – 0:5.

Команда Станислава Черчесова пропустила четыре мяча уже в первом тайме. В перерыве россияне сделали четыре замены.

Россия заняла в своей группе второе место, набрав восемь очков. Сербы с шестью очками финишировали третьими.

Лига наций. Лига B. 6-й тур

Сербия – Россия – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Радоньич, 10; 2:0 – Йович, 25; 3:0 – Влахович, 41; 4:0 – Йович, 45+1; 5:0 – Младенович, 64.

Сборная России: Гилерме (Джанаев,46), Жирков, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Караваев, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Ан. Миранчук (Обляков, 46) Ал. Миранчук (Мостовой, 46), Заболотный (Черышев, 72).

Предупреждения: Гудель, 89 – Жирков, 47; Заболотный, 49, Обляков, 82.

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Источник: «Бомбардир»
Россия Сербия
Комментарии (163)
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Enter2006
1605735712
Поздравляю Сборную Сербии с выигрышем 5:0 !!! Если в РФ работу над ошибками делать не умеют - почему бы вам не воспользоваться. Черчесов - давай, до свидания!
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knikos
1605735899
Черчесов : " Иногда сербы не знали , что делать" ...
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Streight
1605736117
Это второй ночной позор после того разгрома с Португалией. Тогда хоть была Португалия с Роналдо, Манише, Коштинья. Был шок, уход Ярцева, скандал. Но тут все как будто так и надо. Продажные комментаторы оправдываются, усатый чабан никуда и не думает уходить, а российский футбол вместе со всем спортом катится в бездну с известным ускорением
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Masteralex
1605736127
чего не сделаешь ради того, чтобы выбить Турцию в дивизион ниже :)
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DOCTOR PENALTY
1605736182
Пять безжалостных ударов по яйцам! ((((
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rammax fcsm
1605736283
одиннадцать друзей ОНАНИЗМОУШЕНА........
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NewLife
1605737461
"Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет" Черчесов уже неоднократно демонстрировал свой потолок и баранье упрямство с тупостью. В бедах нашей сборной виноват не он, а футбольные чиновники, установившие лимит и расплодившие пешеходов- миллионеров, создававшие тепличные условия для одного клуба. Трудно было ожидать. что эта плесень найдет квалифицированного тренера сборной.
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BRO_football
1605737600
Игнашевич : «У нас хороший чемпионат, сборная это показывает. Мы не дно» (16.11.2020) На такое высказывание можно ответить только одно: ха-ха-ха
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AtticusFinch1
1605738533
Ну может сейчас эту шашлычную разгонят? Обосрались с Молдовой,турками, сербами,ну дураку понятно,что наша сборная Дно,черчес просто зае.ал сказки рассказывать,то одни не знали что делать, с другим мы владели инициативой.Что сегодня?Мы молодцы,мы первые 4 замены сделали и не *****.ли 7 0 ? Хватит этого идиота терпеть, нахрена нам старые идиот с его совковской схемой!?На чм18 мы не блестали,мы просто проскочили испанцев,а только идиот скажет,что это заслуга черчеса и его шайки!Турки, сербы, Молдова поставили его на место!Я всегда болею за нашу сборную,но сейчас ребята,вы полное говно!А черчес иди на йух!Турки не знали что делать?Я знаю,на йух иди
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CSKA57
1605775352
Команда с каждой игрой деградировала. Сам Черчесов сказал, что начали хорошо, закончили плохо. По сути, нам не хватило одной игры, чтобы упасть в лигу С. Думаю, что тренер должен уйти!
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