Лига наций. Россия пропустила от сербов пять безответных мячей

физрук вцепился в должность и будет до последнего, никто таких денег ему в жизнь не даст, да и теперь нормальный клуб тоже. Чего ожидать ещё от команды где Оздоев, Ерохин, Заболотный, Гилерме в стартовом составе? Усач снова обосрался со стартом.
с заменами. так всегда, когда личные интересы выше сборной. так он ещё как специалист нулевой, когда же это гумно прекратится. , придёт новый тренер и играть будут наши сильнейшие в данный момент.
Сборная России проиграла в последнем туре Лиги наций сборной Сербии – 0:5.
Команда Станислава Черчесова пропустила четыре мяча уже в первом тайме. В перерыве россияне сделали четыре замены.
Россия заняла в своей группе второе место, набрав восемь очков. Сербы с шестью очками финишировали третьими.
Лига наций. Лига B. 6-й тур
Голы: 1:0 – Радоньич, 10; 2:0 – Йович, 25; 3:0 – Влахович, 41; 4:0 – Йович, 45+1; 5:0 – Младенович, 64.
Сборная России: Гилерме (Джанаев,46), Жирков, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Караваев, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Ан. Миранчук (Обляков, 46) Ал. Миранчук (Мостовой, 46), Заболотный (Черышев, 72).
Предупреждения: Гудель, 89 – Жирков, 47; Заболотный, 49, Обляков, 82.