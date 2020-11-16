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    Лига наций. Россия пропустила от сербов пять безответных мячей

    Сборная России проиграла в последнем туре Лиги наций сборной Сербии – 0:5.

    Команда Станислава Черчесова пропустила четыре мяча уже в первом тайме. В перерыве россияне сделали четыре замены.

    Россия заняла в своей группе второе место, набрав восемь очков. Сербы с шестью очками финишировали третьими.

    Лига наций. Лига B. 6-й тур

    Сербия – Россия – 5:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Радоньич, 10; 2:0 – Йович, 25; 3:0 – Влахович, 41; 4:0 – Йович, 45+1; 5:0 – Младенович, 64.

    Сборная России: Гилерме (Джанаев,46), Жирков, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Караваев, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Ан. Миранчук (Обляков, 46) Ал. Миранчук (Мостовой, 46), Заболотный (Черышев, 72).

    Предупреждения: Гудель, 89 – Жирков, 47; Заболотный, 49, Обляков, 82.

    Календари лиги В

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:40
    Комментарии57
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      Рейтинг: +5148

      Рубинище 11 минут назад

      физрук вцепился в должность и будет до последнего, никто таких денег ему в жизнь не даст, да и теперь нормальный клуб тоже. Чего ожидать ещё от команды где Оздоев, Ерохин, Заболотный, Гилерме в стартовом составе? Усач снова обосрался со стартом.
      с заменами. так всегда, когда личные интересы выше сборной. так он ещё как специалист нулевой, когда же это гумно прекратится. , придёт новый тренер и играть будут наши сильнейшие в данный момент.

      1
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      Рейтинг: +1815

      ALEX ML 11 минут назад

      Благодаря чабану мы вернулись в старые добрые...................

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      Рейтинг: +2735

      Axe111 18 минут назад

      СБРОДная!!!! Хватит уже позорить, УХОДИТЕ ВСЕ ******!!!!!!!

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      Рейтинг: +231

      Врундель 28 минут назад

      Ну может сейчас эту шашлычную разгонят?
      Обосрались с Молдовой,турками, сербами,ну дураку понятно,что наша сборная Дно,черчес просто зае.ал сказки рассказывать,то одни не знали что делать, с другим мы владели инициативой.Что сегодня?Мы молодцы,мы первые 4 замены сделали и не *****.ли 7 0 ?
      Хватит этого идиота терпеть, нахрена нам старые идиот с его совковской схемой!?На чм18 мы не блестали,мы просто проскочили испанцев,а только идиот скажет,что это заслуга черчеса и его шайки!Турки, сербы, Молдова поставили его на место!Я всегда болею за нашу сборную,но сейчас ребята,вы полное говно!А черчес иди на йух!Турки не знали что делать?Я знаю,на йух иди

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      Рейтинг: +2293

      Из Твери Леха > Врундель 23 минуты назад

      Последние 5 тренеров менялись летом )) Я думаю тут точно так же будет. Черчес побьет свой рекорд по пребыванию у руля сборной и войдет в историю. Прям как Путин)))

      0
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      Рейтинг: +5801

      Владислав Vlad > Врундель 13 минут назад

      Какая Корона виновата?. Та, из-за которой перенесли РПЛ и пришлось играть по 2 матча в неделю. Или та, что чабану на уши съезжает.)))

      0
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      Рейтинг: +2293

      Из Твери Леха 31 минуту назад

      Наконец-то весь этот фарт Стасика подходит к концу. А начался он сразу же после отставки Слуцкера. До ЧМ была череда провальных товарняков в т.ч. позорное поражение от Катара. Потом на ЧМ дикий фарт со жребием в лице полумертвых арабов и египтян, вероятный подкуп Испании и дичийший фарт с Хорватами, которых, возможно, тоже попросили "сильно не бить по воротам". Далее фарт с этой лигой наций, которую с одной стороны и выигрывать не особо-то и нужно, и если проиграют, то и хрен бы с ней. А тут еще и Евро из-за ковида перенесли на целый год. Ну просто во всем везет. И вот с сегодняшнего дня это везение заканчивается. С марта начнутся отборочные на ЧМ, где сборная будет в 3-ей корзине, там-то все и будет видно. Я прям уже жду не дождусь этих настоящих официальных игр, где везения уже никакого не будет. А будет одна сплошная лакмусовая бумажка, на который весь уровень сборной и будет запечатлен.

      2
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      Рейтинг: +690

      serglider 32 минуты назад

      Ну, что... Усатый чабан дал понять на пресс-конференции, что уходить он не собирается! После домашнего ЧМ, опять следует десятилетие когда мундеаль пройдет без нас...

      3
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      Рейтинг: +5801

      Владислав Vlad > serglider 18 минут назад

      Чё хоть он там наговорил? Кого опять обвинил в поражении?

      0
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      Рейтинг: +54

      cheser1970 33 минуты назад

      слов нет вообще просто пустота от такой игры сборной

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      Рейтинг: +8826

      BRO_football 44 минуты назад

      Игнашевич : «У нас хороший чемпионат, сборная это показывает. Мы не дно» (16.11.2020)
      На такое высказывание можно ответить только одно: ха-ха-ха

      5
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      Рейтинг: +5193

      NewLife 46 минут назад

      "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет"
      Черчесов уже неоднократно демонстрировал свой потолок и баранье упрямство с тупостью.
      В бедах нашей сборной виноват не он, а футбольные чиновники, установившие лимит и расплодившие пешеходов- миллионеров, создававшие тепличные условия для одного клуба. Трудно было ожидать. что эта плесень найдет квалифицированного тренера сборной.

      7
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      Рейтинг: +5801

      Владислав Vlad > NewLife 43 минуты назад

      Вот и я говорю - нельзя винить тренера. Он просто - такой тренер.
      Единственный его косяк - подстава Заболотного. Все уже давно забыли про уровень Заболотного, как футболиста, а тут тебе на, снова напомнили дважды.)

      5
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      Рейтинг: +6842

      Вомбат > Владислав Vlad 35 минут назад

      Неправду пишете про З., никто не забыл, что он манекен. И про Черчесова неправильно. Косяков у него немеряно, причем с самого начала карьеры. Главный косяк то, что он считает себя хорошим футбольным тренером, хотя тренер он так себе.

      1
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      Рейтинг: +5801

      Владислав Vlad > Вомбат 20 минут назад

      Ну, любой так-себешный тренер считает себя хорошим тренером.))) Заболотный может тоже считает себя Марадоной.)
      Это же не их вина. Просто они такие.)
      Нужно смотреть выше - На тех, кто вообще увидел в чабане тренера для сборной. Кто с ним контракт заключал и т.д.
      Ещё до ЧМ-18 многие, в том числе и я, говорили, что Черчесов - не тренер уровня сборной. И это было доказано весной 2018 года в товарняках. Но тут вдруг сборная ставит автобус с испанцами и нам фартит в серии пенальти. Всё. С этого момента у Саламыча появляется корона.
      Опять же - он в этом не виноват. Он такой человек.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6753

      FanatSerj 56 минут назад

      Всем устроить после матчевый разбор, 3 часа беспрерывного просмотра видео с Дзюбой )))
      Да жестоко, ну а как ещё тут поступать.

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