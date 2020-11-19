Лига наций. Россия пропустила от сербов пять безответных мячей

Сборная России проиграла в последнем туре Лиги наций сборной Сербии – 0:5.

Команда Станислава Черчесова пропустила четыре мяча уже в первом тайме. В перерыве россияне сделали четыре замены.

Россия заняла в своей группе второе место, набрав восемь очков. Сербы с шестью очками финишировали третьими.

Лига наций. Лига B. 6-й тур

Сербия – Россия – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Радоньич, 10; 2:0 – Йович, 25; 3:0 – Влахович, 41; 4:0 – Йович, 45+1; 5:0 – Младенович, 64.

Сборная России: Гилерме (Джанаев,46), Жирков, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Караваев, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Ан. Миранчук (Обляков, 46) Ал. Миранчук (Мостовой, 46), Заболотный (Черышев, 72).

Предупреждения: Гудель, 89 – Жирков, 47; Заболотный, 49, Обляков, 82.

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