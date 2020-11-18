Отбор ЧМ-2022. Эквадор разгромил Колумбию; Венесуэла набрала первые очки в отборе, переиграв Чили

Завершились два матча четвертого тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

Эквадор разгромил дома Колумбию со счетом 6:1 и поднялся на второе место в квалификации.

Венесуэла победили Чили и набрала первые очки в отборе. Победный гол на 81-й минуте забил экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 4-й тур

Венесуэла – Чили – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Маго, 9; 1:1 – Видаль, 15; 2:1 – Рондон.

Эквадор – Колумбия – 6:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Арболеда, 7; 2:0 – Мена, 9; 3:0 – Эстрада Мартинес, 32; 4:0 – Арреага, 39; 4:1 – Хамес (с пенальти), 45+1; 5:1 – Плата, 78; 6:1 – Эступинан, 90+1.

Удаления: Плата, 80 – нет.