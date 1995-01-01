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    Отбор ЧМ-2022. Эквадор разгромил Колумбию; Венесуэла набрала первые очки в отборе, переиграв Чили

    Завершились два матча четвертого тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

    Эквадор разгромил дома Колумбию со счетом 6:1 и поднялся на второе место в квалификации.

    Венесуэла победили Чили и набрала первые очки в отборе. Победный гол на 81-й минуте забил экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 4-й тур

    Венесуэла – Чили – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Маго, 9; 1:1 – Видаль, 15; 2:1 – Рондон.

    Эквадор – Колумбия – 6:1 (4:1)

    Голы: 1:0 – Арболеда, 7; 2:0 – Мена, 9; 3:0 – Эстрада Мартинес, 32; 4:0 – Арреага, 39; 4:1 – Хамес (с пенальти), 45+1; 5:1 – Плата, 78; 6:1 – Эступинан, 90+1.

    Удаления: Плата, 80 – нет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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