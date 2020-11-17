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    Семин: «Будущее в «Локомотиве» у меня есть, но только без Кикнадзе»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, что может вернуться в московский клуб, если команду покинет генеральный директор Василий Кикнадзе.

    «Есть ли у меня будущее в «Локомотиве»? Будущее есть, но только без генерального директора (Василий Кикнадзе – прим. «Бомбардира»). Хочу ли управлять сам? Посмотрим, жизнь покажет.

    Что касается моей тренерской карьеры, то всe зависит от того, какое будет предложение. Будет предложение, которое по сердцу и по духу, конечно, — я его приму. А если не будет — буду путешествовать, приходить на «Матч ТВ», от футбола уходить не буду», – сказал Семин.

    • 14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» решил не продлевать контракт с Семиным.
    • Вчера стало известно, что Семин может войти в тренерский штаб «Балтики».

    Семин: «Дзюба решил отвлечь внимание от Трампа и Байдена»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2020 22:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5387

      maior-60 12 минут назад

      В США за президентский пост сражаются два кандидата. Одному 77 лет, второму - 74. Вопрос: почему Палыч, который моложе Байдена и Трампа не может возглавить Локомотив? Кикнадзе и Мещеряков - раковые опухоли в теле железнодорожников.

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      Рейтинг: +963

      Ужас Бората > maior-60 3 минуты назад

      Да какие там опухоли? Обыкновенные прыщи на жопе.

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      Рейтинг: +1811

      PAREVG. 20 минут назад

      И, главное, без Мещерякова. грызун - его ставленник.

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