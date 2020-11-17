Семин: «Будущее в «Локомотиве» у меня есть, но только без Кикнадзе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, что может вернуться в московский клуб, если команду покинет генеральный директор Василий Кикнадзе.

«Есть ли у меня будущее в «Локомотиве»? Будущее есть, но только без генерального директора (Василий Кикнадзе – прим. «Бомбардира»). Хочу ли управлять сам? Посмотрим, жизнь покажет.

Что касается моей тренерской карьеры, то всe зависит от того, какое будет предложение. Будет предложение, которое по сердцу и по духу, конечно, — я его приму. А если не будет — буду путешествовать, приходить на «Матч ТВ», от футбола уходить не буду», – сказал Семин.

14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» решил не продлевать контракт с Семиным.

Вчера стало известно, что Семин может войти в тренерский штаб «Балтики».

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