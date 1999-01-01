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    Семин: «Дзюба решил отвлечь внимание от Трампа и Байдена»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал невызов форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.

    «Смотрел матч с Турцией. Наша команда находится на 1-м месте, и думаю, доведет этот результат до конца. Считаю, что на исход матча повлияли грубейшие судейские ошибки. Наши футболисты были хорошо мотивированы.

    Сборной России не хватило Дзюбы. Он оказывает давление в штрафной, добавляет остроты в атаке. Не вызывать Дзюбу — решение тренера, меня эта история совсем не интересует.

    Надо всe в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит — Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нем. Наверное, он решил отвлечь внимание», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Puddle 5 минут назад

      Ага, чтобы хряки довольные визжали от счастья в грязи и брюквой давились

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