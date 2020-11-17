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Семин: «Дзюба решил отвлечь внимание от Трампа и Байдена»

17 ноября 2020, 22:30
8

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал невызов форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.

«Смотрел матч с Турцией. Наша команда находится на 1-м месте, и думаю, доведет этот результат до конца. Считаю, что на исход матча повлияли грубейшие судейские ошибки. Наши футболисты были хорошо мотивированы.

Сборной России не хватило Дзюбы. Он оказывает давление в штрафной, добавляет остроты в атаке. Не вызывать Дзюбу — решение тренера, меня эта история совсем не интересует.

Надо всe в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит — Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нем. Наверное, он решил отвлечь внимание», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

  • Дзюбу убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео.

Канчельскис: «Когда Дзюба был нужен, все кричали, что без него не могут, а сейчас заговорили по-другому»

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Источник: «Матч ТВ»
Зенит Россия Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (8)
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NewLife
1605649630
Лучшего пиара зюба не мог ожидать. Палыч жжёт.
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Просто-333
1605668317
Логика прогрессирующего дегенерата
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Hektor 84
1605674520
Та что эти эксперты пытаются сборную выгородить? Вот судья наших убил, а футболисты не виноваты. Играть надо было и не совершать детских ошибок. Видно было турки играют не напрягаясь, могли еще забить. И наши и на ничью не наиграли. Ну может с пенальти судья и ошибся, но сделал это не намеренно. Надо думать прежде чем делать такие подкаты в своей штрафной.
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