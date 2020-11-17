Семин: «Дзюба решил отвлечь внимание от Трампа и Байдена»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал невызов форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.

«Смотрел матч с Турцией. Наша команда находится на 1-м месте, и думаю, доведет этот результат до конца. Считаю, что на исход матча повлияли грубейшие судейские ошибки. Наши футболисты были хорошо мотивированы.

Сборной России не хватило Дзюбы. Он оказывает давление в штрафной, добавляет остроты в атаке. Не вызывать Дзюбу — решение тренера, меня эта история совсем не интересует.

Надо всe в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит — Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нем. Наверное, он решил отвлечь внимание», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

Дзюбу убрали из заявки национальной команды после скандала с публикацией интимного видео.

Канчельскис: «Когда Дзюба был нужен, все кричали, что без него не могут, а сейчас заговорили по-другому»

Джано: «Попросил Дзюбу больше ничего не фоткать»