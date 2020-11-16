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    Варела: «Москва мне понравилась больше Мадрида и Манчестера»

    Новичок «Динамо» Гильермо Варела сравнил Москву с Мадридом и Манчестером.

    – Вы несколько дней назад выбирали квартиру в Москве. Собственно – выбрали?

    – Пока нет, но варианты отличные. Слушайте, у вас такой большой город... И все большое! Дома, квартиры, расстояния... Завораживает.

    – Да, но вы жили и в таких городах, как Мадрид и Манчестер, – в Москве круче?

    – Так точно! Ну, серьезно. Москва, как город, мне понравилась больше и Мадрида, и Манчестера. В столице Испании есть главный плюс – язык. Но Москва красивее.

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    Источник: Sport24

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