Варела: «Москва мне понравилась больше Мадрида и Манчестера»

Новичок «Динамо» Гильермо Варела сравнил Москву с Мадридом и Манчестером.

– Вы несколько дней назад выбирали квартиру в Москве. Собственно – выбрали?

– Пока нет, но варианты отличные. Слушайте, у вас такой большой город... И все большое! Дома, квартиры, расстояния... Завораживает.

– Да, но вы жили и в таких городах, как Мадрид и Манчестер, – в Москве круче?

– Так точно! Ну, серьезно. Москва, как город, мне понравилась больше и Мадрида, и Манчестера. В столице Испании есть главный плюс – язык. Но Москва красивее.

Варела с 2013 по 2017 год был игроком «Манчестер Юнайтед».

Сезон-2014/15 уругваец провел в аренде в фарм-клубе «Реала» – «Кастилье».

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