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    Варела: «Динамо» на хорошем счету в Европе. Это великий российский клуб с невероятной историей»

    Защитник «Динамо» Гильермо Варела прокомментировал свой выбор в пользу московской команды, а также высказался о статусе нового клуба.

    «Я давно подумывал уйти из «Копенгагена». Просто чемпионат Дании не очень мне подходит, я хочу играть в первенстве посильнее. Кроме «Динамо», было предложение из Испании. Но оно не устроило ни меня, ни «Копенгаген». Плюс я уже был в России – знал, что меня ждет здесь.

    Мой агент мне много хорошего рассказывал про «Динамо». Ну и, понятно, я знал, что это за клуб. Великий российский клуб с невероятной историей. Как можно не знать про легендарного Льва Яшина? Вообще, «Динамо» на хорошем счету в Европе», – сказал уругваец.

    • «Динамо» арендовало флангового защитника у «Копенгагена» до конца текущего сезона.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
    • Варела наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2013 по 2017 год.

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    Источник: Sport24

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