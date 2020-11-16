Варела: «Динамо» на хорошем счету в Европе. Это великий российский клуб с невероятной историей»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела прокомментировал свой выбор в пользу московской команды, а также высказался о статусе нового клуба.

«Я давно подумывал уйти из «Копенгагена». Просто чемпионат Дании не очень мне подходит, я хочу играть в первенстве посильнее. Кроме «Динамо», было предложение из Испании. Но оно не устроило ни меня, ни «Копенгаген». Плюс я уже был в России – знал, что меня ждет здесь.

Мой агент мне много хорошего рассказывал про «Динамо». Ну и, понятно, я знал, что это за клуб. Великий российский клуб с невероятной историей. Как можно не знать про легендарного Льва Яшина? Вообще, «Динамо» на хорошем счету в Европе», – сказал уругваец.