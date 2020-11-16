Варела: «В «Динамо» все организовано не хуже, чем в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Динамо» Гильермо Варела, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», сравнил инфраструктуру российского и английского клубов.

«Конечно, я надеюсь остаться здесь как можно дольше. Мне нравится все, что я вижу в «Динамо». Честно, даже не думал, что буду настолько позитивен. В «Копенгаген» я точно возвращаться не собираюсь. Так что план простой – играть за «Динамо», приносить пользу команде, доставлять радость болельщикам.

Очень приятно, что в клубе о тебе заботятся. Скажем, быстро сделали российскую визу и мне, и моей жене. За один день, просто невероятно! Поверьте, мне есть с чем сравнивать, чтобы почувствовать разницу в пользу «Динамо».

Здесь все организовано не хуже, чем в «Манчестер Юнайтед». Ну и в целом – инфраструктура, база, стадион – все на топ-уровне. Ни в одном из своих прошлых клубов я не видел такой красоты», – сказал уругваец.

«Динамо» арендовало флангового защитника у «Копенгагена» до конца текущего сезона.

Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

Варела выступал за «МЮ» с 2013 по 2017 год.

Варела: «Динамо» на хорошем счету в Европе. Это великий российский клуб с невероятной историей»