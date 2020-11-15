Зинченко – после матча с Германией: «В очередной раз убедился, какой у нас народ»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на критику после матча Лиги наций с Германией (1:3).

«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой», – написал Зинченко в инстаграме.