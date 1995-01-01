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    Зинченко – после матча с Германией: «В очередной раз убедился, какой у нас народ»

    Защитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на критику после матча Лиги наций с Германией (1:3).

    «Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

    К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

    Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой», – написал Зинченко в инстаграме.

    • Украинец закрыл страницу в инстаграме.
    • Теперь она доступна только для подписчиков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 18:30
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6307

      GoLenaStop 21 секунду назад

      Что, Зинченко, попал на сайт миротворец?
      Давно известно, что адекватов на окраине остается все меньше...
      Сами виноваты!
      Ха!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6638

      Сильвербой 17 минут назад

      Ждем заявления украинских властей, что это российские хакеры все это писали!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1748

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот так значит достали вы свой народ. А вообще - то не повезло с народом ни вам, ни вашим провителям.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +2254

      Из Твери Леха 1 час назад

      А Филимонову интересно писали что-нибудь подобное после знаменитого матча?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4748

      Томик > Из Твери Леха 43 минуты назад

      Ему писали на заборах. От Владивостока до Калининграда. В Калининграде на въезде на вокзал была надпись даже. А писать надо было тем, кто в пустые ворота не попадал и, ****, сфолил на Шевченко у боковой линии в безобиднейшей ситуации. И эта **** молча смотрела на это и слушала, как чморят вратаря, спасшего команду в той игре при двух выходах один на один только. А теперь он мимоходом сказал, что разделаяет с Сашей вину за тот гол. ТОГДА НАДО БЫЛО ГОВОРИТЬ, офицер по борьбе с дискриминацией сраный.

      1
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      Рейтинг: +3412

      TOMSON > Из Твери Леха 43 минуты назад

      Там по тв все «Наши именитые» не стеснялись в выражениях, плюс тогда ещё многочисленная пресса долго долго этот момент мусолила.
      Люди ещё почтой пользовались и писем конечно накатали. Яшину в своё время весь подъезд исписали.
      Интернета и сайтов для общения особо у народа ещё не было, соц сетей тем более. Но уверен где возможно там тоже писали. Тогда вообще форумы были популярны, поэтому возможно высказывания тех лет ещё можно найти.

      0
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      Рейтинг: +18865

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А чего ты хотел? Украина цэ ж Европа.

      0
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      Рейтинг: +18055

      bset 1 час назад

      Люди вообще везде менее адекватными стали. В Украине какую-то политику проводят националистическую. В России люди поддерживают коммунизм и Сталина. В Армении люди требуют продолжения войны, на которой их дети гибнуть. В США кричат "черные жизни имеют значение", громят все и лезут в драку, когда им говоришь, что не только черные, а все жизни имеют значение. И так, уверен, в любой стране можно найти истории. Очень жаль, когда все мировое сообщество бьется за демократизацию, за равные права и свободу слова, а эти неадекваты все перечеркивают и демонстрируют, что ни свободы слова, ни равных прав они не заслужили.

      2
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      Рейтинг: +2254

      Из Твери Леха > bset 1 час назад

      Кто это коммунизьм поддерживает? Недалекие есть конечно везде, но их ведь меньшинство!

      0
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      ...
      Рейтинг: +32

      33нск > 46 минут назад

      Есть такое у украинцев, что есть - то есть

      -1
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      ...
      Рейтинг: +858

      Ловкий Бубен > Из Твери Леха 29 минут назад

      ...ты просто часто их не замечаешь мне их видно по характеру комментариев которые они оставляют:
      - он не футболист, а денежный мешок
      - променял футбол на деньги
      - Зенит без денег не клуб
      - Газпром грабит народ
      - Зенит украл народные деньги
      - Наших футболистов нужно денег лишить тогда они заиграют
      - Кокорин должен быть наказан потому-что много денег
      - Спартак лучший потому-что "не грабит" народ

      1
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      Рейтинг: +18055

      bset > Из Твери Леха 9 минут назад

      Да каждый третий ностальгирует, что жилье раньше бесплатное было (которое ни разу не бесплатное, потому что нужные деньги на его постройку), заводов было куча (большинство убыточных и огромные деньги уходили на поддержание рабочих мест вместо развития перспективных отраслей). Я уже не говорю о том, как люди хотят отобрать деньги у богатых и пересмотреть приватизацию, хотя большинство населения в результатах этой приватизации оформили в собственность квартиры и гаражи, которые были государственными.

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      Рейтинг: +10809

      Cules2013 1 час назад

      Зинченко провёл слабенький матч, два гола пришли с его ошибок, но, во-первых, играли не с кем-то там, а с Германией, а во-вторых, что важнее, между критикой и хейтом, а уж тем более угрозам семье, разница колоссальная. Увы, но Умберто Эко на 100% был прав, когда говорил, что интернет дал возможность быть услышанным всем неадекватам в мире.

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