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  • Зинченко – после матча с Германией: «В очередной раз убедился, какой у нас народ»

Зинченко – после матча с Германией: «В очередной раз убедился, какой у нас народ»

15 ноября 2020, 18:30
12

Защитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на критику после матча Лиги наций с Германией (1:3).

«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой», – написал Зинченко в инстаграме.

  • Украинец закрыл страницу в инстаграме.
  • Теперь она доступна только для подписчиков.

Источник: Tribuna.com
Лига наций Украина Зинченко Александр
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Cules2013
1605454591
Зинченко провёл слабенький матч, два гола пришли с его ошибок, но, во-первых, играли не с кем-то там, а с Германией, а во-вторых, что важнее, между критикой и хейтом, а уж тем более угрозам семье, разница колоссальная. Увы, но Умберто Эко на 100% был прав, когда говорил, что интернет дал возможность быть услышанным всем неадекватам в мире.
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DOCTOR PENALTY
1605455501
А чего ты хотел? Украина цэ ж Европа.
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Из Твери Леха
1605455615
А Филимонову интересно писали что-нибудь подобное после знаменитого матча?
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Иван Петров 1986
1605456318
Вот так значит достали вы свой народ. А вообще - то не повезло с народом ни вам, ни вашим провителям.
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Сильвербой
1605459039
Ждем заявления украинских властей, что это российские хакеры все это писали!!!
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GoLenaStop
1605460039
Что, Зинченко, попал на сайт миротворец? Давно известно, что адекватов на окраине остается все меньше... Сами виноваты! Ха!
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Ailend
1605464826
Увы подобное есть абсолютно везде, так что нечего приравнивать всех. Адекватных болельщиков как раз то много, просто у всех эмоции. Просто признать что виноват и работать над собой. А поддержка будет всегда.
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serglider
1605649157
Зинченко - недоразумение, непонятно каким образом пролезшее в МС))) Он своему менеджеру должен памятник соорудить, с надписью: "Он сделал невозможное возможным"!
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