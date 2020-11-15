Цубер: «В ЦСКА я встретил реально крутых людей. Скучаю по тем временам»

Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер вспомнил время выступления за ЦСКА. Швейцарец скучает.
«Сначала было тяжеловато. Я был все время один, но все вокруг помогали мне. Я встретил реально крутых людей в ЦСКА. Начиная от руководства и заканчивая простыми сотрудниками. Я быстро освоился. Я признателен за то, что ЦСКА дал мне. Скучаю по тем временам», – сказал Цубер.
- Полузащитник провел в Москве сезон-2013/14 – это чемпионский сезон для ЦСКА.
- Цубер в текущем сезоне Бундеслиги не пропустил ни матча.
- ЦСКА сейчас лидирует в РПЛ.
Источник: ютуб-канал ЦСКА