Цубер: «В ЦСКА я встретил реально крутых людей. Скучаю по тем временам»

Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер вспомнил время выступления за ЦСКА. Швейцарец скучает.

«Сначала было тяжеловато. Я был все время один, но все вокруг помогали мне. Я встретил реально крутых людей в ЦСКА. Начиная от руководства и заканчивая простыми сотрудниками. Я быстро освоился. Я признателен за то, что ЦСКА дал мне. Скучаю по тем временам», – сказал Цубер.