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    Цубер: «В ЦСКА я встретил реально крутых людей. Скучаю по тем временам»

    Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер вспомнил время выступления за ЦСКА. Швейцарец скучает.

    «Сначала было тяжеловато. Я был все время один, но все вокруг помогали мне. Я встретил реально крутых людей в ЦСКА. Начиная от руководства и заканчивая простыми сотрудниками. Я быстро освоился. Я признателен за то, что ЦСКА дал мне. Скучаю по тем временам», – сказал Цубер.

    • Полузащитник провел в Москве сезон-2013/14 – это чемпионский сезон для ЦСКА.
    • Цубер в текущем сезоне Бундеслиги не пропустил ни матча.
    • ЦСКА сейчас лидирует в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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