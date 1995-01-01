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    «Урал» сегодня проведет товарищеский матч с любителями

    Сегодня, 15 ноября, «Урал» сыграет контрольную встречу с клубом «СтавропольАгроСоюз». Матч состоится в рамках сбора в Железноводске.

    «Сегодня «Урал», который уже пять дней находится на сборе в Железноводске, проведeт контрольный матч. На местном стадионе «Центральный» «шмели» встретятся с футбольным клубом «СтавропольАгроСоюз».

    ФК «СтавропольАгроСоюз», который представляет одноименное объединений сельскохозяйственных предприятий на Ставрополье, был создан в 2016 году. Этот клуб домашние матчи проводит в селе Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края. В 2019 году этой команде удалось стать чемпион Ставропольского края. А в этом году она впервые приняла участие в Первенстве России среди футбольных клубов третьего дивизиона и в первом же сезоне досрочно стала победителем», – сообщил «Урал».

    • Железноводск – город в Ставропольском крае с населением 24,9 тысячи человек.
    • «Урал» идет в РПЛ 11-м.
    • 22 ноября команда в 15-м туре сыграет с «Ротором».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Урала»

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      a s 28 минут назад

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