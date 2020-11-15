«Урал» сегодня проведет товарищеский матч с любителями

Сегодня, 15 ноября, «Урал» сыграет контрольную встречу с клубом «СтавропольАгроСоюз». Матч состоится в рамках сбора в Железноводске.

«Сегодня «Урал», который уже пять дней находится на сборе в Железноводске, проведeт контрольный матч. На местном стадионе «Центральный» «шмели» встретятся с футбольным клубом «СтавропольАгроСоюз».

ФК «СтавропольАгроСоюз», который представляет одноименное объединений сельскохозяйственных предприятий на Ставрополье, был создан в 2016 году. Этот клуб домашние матчи проводит в селе Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края. В 2019 году этой команде удалось стать чемпион Ставропольского края. А в этом году она впервые приняла участие в Первенстве России среди футбольных клубов третьего дивизиона и в первом же сезоне досрочно стала победителем», – сообщил «Урал».