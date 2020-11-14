«Тамбов»: «Надо думать не о Fan ID, а о здоровье болельщиков и пандемии»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не считает введение Fan ID в РПЛ приоритетным вопросом. Систему могут запустить в следующем сезоне.

«Что касается Fan ID, мне кажется, сейчас нам совсем не об этом надо думать, мы ещe не готовы. Надо думать о здоровье болельщиков, о пандемии и таких вещах, а не о том, как сейчас делать подобные вещи с болельщиками. Не та ситуация», – считает Худяков.