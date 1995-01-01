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    «Тамбов»: «Надо думать не о Fan ID, а о здоровье болельщиков и пандемии»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не считает введение Fan ID в РПЛ приоритетным вопросом. Систему могут запустить в следующем сезоне.

    «Что касается Fan ID, мне кажется, сейчас нам совсем не об этом надо думать, мы ещe не готовы. Надо думать о здоровье болельщиков, о пандемии и таких вещах, а не о том, как сейчас делать подобные вещи с болельщиками. Не та ситуация», – считает Худяков.

    • По информации Baza, уже прошли несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, РФС, РПЛ и сотрудников минсвязи.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время чемпионата мира 2018 года. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Что касается черных списков фанатов, то их собираются обнулить.

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    Источник: «Чемпионат»

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