Sky Sports: Моуринью получил условную дисквалификацию на один матч Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил наказание от УЕФА.

Португалец признан виновным в позднем старте гостевого матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Антверпена» (0:1), состоявшегося 29 октября.

За это Моуринью дисквалифицировали на одну игру турнира условно с испытательным сроком в один год.

Кроме того, «Тоттенхэм» оштрафован на 25 тысяч евро за позднее начало вышеуказанного матча, еще 3 тысячи клуб заплатит за нарушение правил УЕФА по экипировке.