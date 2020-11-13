Кучаев – о дебюте за сборную: «Особо не волновался. Был уверен в своих силах»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями от дебюта за сборную России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

«Особо не волновался. Всe-таки уже есть определeнный опыт, в том числе международных матчей и за клуб, и за молодeжную сборную. Понятно, что главная команда страны – огромная ответственность и серьeзный уровень, но был уверен в своих силах. Желательно, конечно, было одержать победу, будем надеяться, выиграть получится уже в следующем матче.

Доволен ли тем, что сыграл всего тайм? Все решения принимает тренерский штаб. Моя задача работать и приносить максимальную пользу за то игровое время, которое мне доверяют», – передает слова Кучаева «Чемпионат».