Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Кучаев – о дебюте за сборную: «Особо не волновался. Был уверен в своих силах»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями от дебюта за сборную России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

    «Особо не волновался. Всe-таки уже есть определeнный опыт, в том числе международных матчей и за клуб, и за молодeжную сборную. Понятно, что главная команда страны – огромная ответственность и серьeзный уровень, но был уверен в своих силах. Желательно, конечно, было одержать победу, будем надеяться, выиграть получится уже в следующем матче.

    Доволен ли тем, что сыграл всего тайм? Все решения принимает тренерский штаб. Моя задача работать и приносить максимальную пользу за то игровое время, которое мне доверяют», – передает слова Кучаева «Чемпионат».

    • В этом сезоне Кучаев сыграл в 18 матчах, забил шесть мячей.
    • По информации агента Кучаева, к 22-летнему полузащитнику ЦСКА есть интерес из Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80465
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru