Гилерме провел 135-й матч на ноль в карьере и обогнал Черчесова в клубе Яшина

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме сыграл на ноль в товарищеском матче между сборными России и Молдавии (0:0).

Гилерме провел 135-й сухой матч в карьере и обогнал Станислава Черчесова (134 игры на ноль) в клубе Яшина.

В клуб Яшина входят российские вратари, сыгравшие минимум 100 матчей на ноль.

Рекордсмен клуба – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. На его счету 325 матчей без пропущенных мячей.

Сборная Молдавии проиграла 15 из 18 последних матчей. Не победили их только Андорра, Косово и Россия