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  • Гилерме провел 135-й матч на ноль в карьере и обогнал Черчесова в клубе Яшина

Гилерме провел 135-й матч на ноль в карьере и обогнал Черчесова в клубе Яшина

13 ноября 2020, 08:23
5

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме сыграл на ноль в товарищеском матче между сборными России и Молдавии (0:0).

Гилерме провел 135-й сухой матч в карьере и обогнал Станислава Черчесова (134 игры на ноль) в клубе Яшина.

  • В клуб Яшина входят российские вратари, сыгравшие минимум 100 матчей на ноль.
  • Рекордсмен клуба – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. На его счету 325 матчей без пропущенных мячей.

Сборная Молдавии проиграла 15 из 18 последних матчей. Не победили их только Андорра, Косово и Россия

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Локомотив Молдавия Гилерме Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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xkixerx
1605246165
Хрена се 325 на 0.....А мог бы и до 400 догнать, не уходил бы из сборной.
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В натуре кипяток
1605262972
Гилерме - это обычный вратарь среднего уровня в российском футболе. Есть и лучше... только вот не пойму. Почему-то лысый подталкивает именно его. В чём заключается его выбор... извне только ему..!
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Александр Став
1605302121
просто Яшин и Черчесов не играли в своё время со сборными уровня Молдавии и Андорры
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