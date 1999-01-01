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    Гилерме провел 135-й матч на ноль в карьере и обогнал Черчесова в клубе Яшина

    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме сыграл на ноль в товарищеском матче между сборными России и Молдавии (0:0).

    Гилерме провел 135-й сухой матч в карьере и обогнал Станислава Черчесова (134 игры на ноль) в клубе Яшина.

    • В клуб Яшина входят российские вратари, сыгравшие минимум 100 матчей на ноль.
    • Рекордсмен клуба – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. На его счету 325 матчей без пропущенных мячей.

    Сборная Молдавии проиграла 15 из 18 последних матчей. Не победили их только Андорра, Косово и Россия

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1342

      аларм дубль2 10 минут назад

      а причем здесь гильерме то?он же не из россии?непонятно!

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      Рейтинг: +496

      xkixerx 41 минуту назад

      Хрена се 325 на 0.....А мог бы и до 400 догнать, не уходил бы из сборной.

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