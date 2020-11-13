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  • Черчесов – Губерниеву: «Сафонов ваш сын внебрачный, почему вы всe время про него спрашиваете?»

Черчесов – Губерниеву: «Сафонов ваш сын внебрачный, почему вы всe время про него спрашиваете?»

13 ноября 2020, 00:24
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» ответил ведущему Дмитрию Губерниеву на вопрос о неучастии вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в товарищеском матче с Молдавией.

– Пока еще вратарю «Краснодара» Сафонову рановато выходить в основе?

– Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете? Когда посчитаем нужным, тогда это мы и сделаем.

Понятно, что у него сейчас не самый удачный... Он не выигрывал, приехал чуть-чуть подуставшим. Решили, что сегодняшнюю игру будет играть Гилерме, а следующие игры – посмотрим, кто в каком психологическом состоянии будет.

Черчесов – о ничьей с Молдавией: «Нацеливались победить, но соперник представил определенные козыри»

Черчесов – о нехватке Дзюбы в матче с Молдавией: «Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Молдавия Россия Сафонов Матвей Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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Armani nn
1605216748
А Гилерме свежак?))Конечно он ж, в последнем матче пораньше закончил))
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paracetamol
1605217221
Сафонов специалист по три штуки и больше в одном матче пропускать. Прекрасное дарование и отличная перспектива для быков!
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AZ
1605219747
Лысый совсем попутал. Нормально спросили, а ответил как быдлан конченый
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Strig
1605234918
Ревнует...
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Просто-333
1605235133
Как только тренер начинает хамить, значит он как специалист сдулся полностью.
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Viper for CSKA
1605240245
Боюсь предположить, какие родственные связи имеются у Черчесова с Гильерме.
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Dr.Metal
1605250304
Губернией вообще не должен никак комментировать футбольные матчи. Пусть лыжами занимается
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alp
1605250930
губерниев, конечно, г а н д о н, но почему бы черчесу не ответить про сафонова? почему один из лучших воротчиков рпл не вызывается в сборную...
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rash1959
1605251559
Из двух говён выбирают ... Я выбираю обоих, оба говны, а кто говнистее решать не мне.
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JTherry
1605278452
Черчесов ответил хамством на вопрос Губерниева... трамвайный юмор какой-то...
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