Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Черчесов – Губерниеву: «Сафонов ваш сын внебрачный, почему вы всe время про него спрашиваете?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» ответил ведущему Дмитрию Губерниеву на вопрос о неучастии вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в товарищеском матче с Молдавией.

    – Пока еще вратарю «Краснодара» Сафонову рановато выходить в основе?

    – Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете? Когда посчитаем нужным, тогда это мы и сделаем.

    Понятно, что у него сейчас не самый удачный... Он не выигрывал, приехал чуть-чуть подуставшим. Решили, что сегодняшнюю игру будет играть Гилерме, а следующие игры – посмотрим, кто в каком психологическом состоянии будет.

    Черчесов – о ничьей с Молдавией: «Нацеливались победить, но соперник представил определенные козыри»

    Черчесов – о нехватке Дзюбы в матче с Молдавией: «Это к футболу имеет отношение? По-моему, нет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9035

      paracetamol 29 минут назад

      Сафонов специалист по три штуки и больше в одном матче пропускать. Прекрасное дарование и отличная перспектива для быков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -147

      Alex_MI_5 33 минуты назад

      Ну чабан и тупорылый! Как раз такого в синит на смену семаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10443

      alarm 35 минут назад

      складывается впечатление, что однажды какой-нибудь бухой немец начистил в хохфильцене тарасовское губерниевское рыло, после чего тот переквалифицировался в футбольного "эксперта".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Armani nn 37 минут назад

      А Гилерме свежак?))Конечно он ж, в последнем матче пораньше закончил))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80451
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru