Черчесов – Губерниеву: «Сафонов ваш сын внебрачный, почему вы всe время про него спрашиваете?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» ответил ведущему Дмитрию Губерниеву на вопрос о неучастии вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в товарищеском матче с Молдавией.

– Пока еще вратарю «Краснодара» Сафонову рановато выходить в основе?

– Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете? Когда посчитаем нужным, тогда это мы и сделаем.

Понятно, что у него сейчас не самый удачный... Он не выигрывал, приехал чуть-чуть подуставшим. Решили, что сегодняшнюю игру будет играть Гилерме, а следующие игры – посмотрим, кто в каком психологическом состоянии будет.

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