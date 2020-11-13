Главные новости дня. Сборная России сыграла вничью с Молдавией, Смолов выбыл до конца года

«СЭ»: Мажич и Клаттенбург – кандидаты на замену Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

В Москве ввели ограничения на посещение матчей до 25% от вместимости стадиона

Орлов: «Видео с Дзюбой появилось накануне матча с «Краснодаром». Значит, это краснодарский след»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес перенес операцию на колене и пропустит большинство матчей сезона

Роналду забил 746-й гол в карьере и догнал Пушкаша. Это четвертый результат в истории футбола

Смолов выбыл до конца года из-за травмы

Сычев – о «Спартаке»: «В кабинете Червиченко говорили: «Не подпишешь контракт, мы тебе битой колени переломаем»

Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Молдавией, продлив серию без побед до четырех встреч

Лига наций. Грузия в финале плей-офф уступила Северной Македонии и не прошла на Евро-2020

AS: Роналду не собирается уходить из «Ювентуса» раньше 2022 года