AS: Роналду не собирается уходить из «Ювентуса» раньше 2022 года

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду связывает свое ближайшее будущее с туринским клубом.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии планирует летом продать форварда из-за его высокой зарплаты.
Однако, как стало известно AS, португалец не собирается менять команду до июня 2022 года, то есть до срока окончания контракта с «Юве».
Роналду и его семье комфортно в Турине – они не хотят переезжать в другой город.
- 35-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- Его купили у «Реала» за 117 миллионов евро.
- С тех пор Роналду забил 71 гол и сделал 19 ассистов в 94 матчах.
Источник: AS