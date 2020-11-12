Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    AS: Роналду не собирается уходить из «Ювентуса» раньше 2022 года

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду связывает свое ближайшее будущее с туринским клубом.

    Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии планирует летом продать форварда из-за его высокой зарплаты.

    Однако, как стало известно AS, португалец не собирается менять команду до июня 2022 года, то есть до срока окончания контракта с «Юве».

    Роналду и его семье комфортно в Турине – они не хотят переезжать в другой город.

    • 35-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2018 года.
    • Его купили у «Реала» за 117 миллионов евро.
    • С тех пор Роналду забил 71 гол и сделал 19 ассистов в 94 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2020 23:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80451
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru