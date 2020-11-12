AS: Роналду не собирается уходить из «Ювентуса» раньше 2022 года

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду связывает свое ближайшее будущее с туринским клубом.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии планирует летом продать форварда из-за его высокой зарплаты.

Однако, как стало известно AS, португалец не собирается менять команду до июня 2022 года, то есть до срока окончания контракта с «Юве».

Роналду и его семье комфортно в Турине – они не хотят переезжать в другой город.