Sport.es: «Ювентус» хочет летом продать Роналду

«Ювентус» собирается расстаться с нападающим Криштиану Роналду по окончании нынешнего сезона.
По информации Sport.es, зарплата португальца в размере 31 миллиона евро в год негативно влияет на финансовое положение клуба.
Кроме того, контракт с футболистом истекает в июне 2021-го, поэтому следующим летом нужно либо продавать его, либо продлевать соглашение. Учитывая возраст форварда (в феврале исполнится 36 лет), в «Ювентусе» склоняются к первому варианту.
- Роналду выступает за туринскую команду с 2018 года.
- Его купили у «Реала» за 117 миллионов евро.
- С тех пор Криштиану забил 71 гол и сделал 19 ассистов в 94 матчах в составе «Ювентуса».
Источник: Sport.es