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    Sport.es: «Ювентус» хочет летом продать Роналду

    «Ювентус» собирается расстаться с нападающим Криштиану Роналду по окончании нынешнего сезона.

    По информации Sport.es, зарплата португальца в размере 31 миллиона евро в год негативно влияет на финансовое положение клуба.

    Кроме того, контракт с футболистом истекает в июне 2021-го, поэтому следующим летом нужно либо продавать его, либо продлевать соглашение. Учитывая возраст форварда (в феврале исполнится 36 лет), в «Ювентусе» склоняются к первому варианту.

    • Роналду выступает за туринскую команду с 2018 года.
    • Его купили у «Реала» за 117 миллионов евро.
    • С тех пор Криштиану забил 71 гол и сделал 19 ассистов в 94 матчах в составе «Ювентуса».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии16
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      Рейтинг: +282

      папа сибиряк 15 минут назад

      перешел бы в Барсу, вот бы хардкорный трансфер и состав был ))

      0
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      Рейтинг: +1678

      Vladarg 31 минуту назад

      На данный момент Роналду-последний из тех, которых стоило бы продать Юве.там немало кандидатур с которыми расстаться крайне необходимо.

      1
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      Рейтинг: +482

      Armani nn 48 минут назад

      С физической подготовкой как у Роналду, можно и до 45 быть в топе.

      1
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      Рейтинг: +6

      zabo49 58 минут назад

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      -2
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      Рейтинг: +5781

      Alekxei Z. 1 час назад

      31 это перебор. Отбивали на майках в Китае , но во время пандемии Облом. Играют без зрителей , доход упал в разы, ну и нахрен он нужен...

      1
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      Рейтинг: +2042

      AZ 1 час назад

      Пора экспертом на матч тв идти...

      0
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      Рейтинг: +3103

      solodealer 1 час назад

      Чушь какая-то...
      Зарплата - это НЕ ВЕСЬ денежный поток, связанный с Роналду в Юве... Есть ещё и ДОХОД клуба от его в нём пребывания! Не говоря уже про собственно игру: похоже, старый конь борозды не портит?)))

      2
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      Рейтинг: +1319

      GermanVo 1 час назад

      Только с его приходом подписчиков у Юве увеличилось в несколько раз. Продажи футболок давно отбили и трансфер и зп. В каждом матче почти забивает, лучший бомбардир команды. А возраст - всего лишь цифра. Вон Ибра как шмаляет. Идиотизм, да и только.

      4
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      Рейтинг: +2584

      Dgad > GermanVo 51 минуту назад

      Сорян за минус, хотел плюсануть но не попал)

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      Рейтинг: +1319

      GermanVo > Dgad 1 минуту назад

      Бывает)

      0
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      Рейтинг: +1809

      Чермындыр 2 часа назад

      Пора Рону в США отчаливать. И спокойно заканчивать карьеру где-нибудь в Майами.

      0
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      Рейтинг: +10086

      DeStar 2 часа назад

      ну я думаю может в псж пойти еще сезончик отыграть, +4 титул по дефолту соберет еще. Имидж им поднимет еще )

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