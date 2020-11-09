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Sport.es: «Ювентус» хочет летом продать Роналду

9 ноября 2020, 12:58
25

«Ювентус» собирается расстаться с нападающим Криштиану Роналду по окончании нынешнего сезона.

По информации Sport.es, зарплата португальца в размере 31 миллиона евро в год негативно влияет на финансовое положение клуба.

Кроме того, контракт с футболистом истекает в июне 2021-го, поэтому следующим летом нужно либо продавать его, либо продлевать соглашение. Учитывая возраст форварда (в феврале исполнится 36 лет), в «Ювентусе» склоняются к первому варианту.

  • Роналду выступает за туринскую команду с 2018 года.
  • Его купили у «Реала» за 117 миллионов евро.
  • С тех пор Криштиану забил 71 гол и сделал 19 ассистов в 94 матчах в составе «Ювентуса».

Источник: Sport.es
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (25)
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АртурZaСМ
1604916689
Если контракт заканчивается в июне 2021, то о какой продаже летом может идти речь?
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portero
1604917325
Если контракт заканчивается летом, он свобожный агент???
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DeStar
1604917650
ну я думаю может в псж пойти еще сезончик отыграть, +4 титул по дефолту соберет еще. Имидж им поднимет еще )
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GermanVo
1604918274
Только с его приходом подписчиков у Юве увеличилось в несколько раз. Продажи футболок давно отбили и трансфер и зп. В каждом матче почти забивает, лучший бомбардир команды. А возраст - всего лишь цифра. Вон Ибра как шмаляет. Идиотизм, да и только.
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AZ
1604919871
Пора экспертом на матч тв идти...
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Armani nn
1604922546
С физической подготовкой как у Роналду, можно и до 45 быть в топе.
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Vladarg
1604923548
На данный момент Роналду-последний из тех, которых стоило бы продать Юве.там немало кандидатур с которыми расстаться крайне необходимо.
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папа сибиряк
1604924521
перешел бы в Барсу, вот бы хардкорный трансфер и состав был ))
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Aldo.CSKA
1604925736
Поматросили и бросили получается что-ль? Все сливки сняли с его перехода и теперь не нужен? Думаю он в разы больше приносит денег чем получает своим присутствием... В последнее время старая синьора кажется пребывает в маразме
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zigbert
1604946826
В любом случае надо торопиться. Может уйти свободным агентом.
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