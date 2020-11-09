Sport.es: «Ювентус» хочет летом продать Роналду

«Ювентус» собирается расстаться с нападающим Криштиану Роналду по окончании нынешнего сезона.

По информации Sport.es, зарплата португальца в размере 31 миллиона евро в год негативно влияет на финансовое положение клуба.

Кроме того, контракт с футболистом истекает в июне 2021-го, поэтому следующим летом нужно либо продавать его, либо продлевать соглашение. Учитывая возраст форварда (в феврале исполнится 36 лет), в «Ювентусе» склоняются к первому варианту.