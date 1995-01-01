«СЭ»: Мажич и Клаттенбург – кандидаты на замену Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Чего там иностранца искать, в экпертном совете есть свой кандидат на такие славные бабки.
Фурса С.В. прошу любить и жаловать, не земляк императора, но в Питере проживает)
Стало известно, кто может заменить Виктора Кашшаи в Российском футбольном союзе.
Венгр с 9 января занимает должность главы департамента судейства РФС.
По информации «СЭ», в конце 2020 года Кашшаи может покинуть занимаемый пост, а в качестве его преемника рассматриваются кандидатуры Милорада Мажича и Марка Клаттенбурга.
Серб и англичанин завершали карьеру в Китае, а сейчас налаживают работу арбитров на Кипре и в Греции соответственно.