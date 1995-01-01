«СЭ»: Мажич и Клаттенбург – кандидаты на замену Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Стало известно, кто может заменить Виктора Кашшаи в Российском футбольном союзе.

Венгр с 9 января занимает должность главы департамента судейства РФС.

По информации «СЭ», в конце 2020 года Кашшаи может покинуть занимаемый пост, а в качестве его преемника рассматриваются кандидатуры Милорада Мажича и Марка Клаттенбурга.

Серб и англичанин завершали карьеру в Китае, а сейчас налаживают работу арбитров на Кипре и в Греции соответственно.