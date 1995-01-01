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    «СЭ»: Мажич и Клаттенбург – кандидаты на замену Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

    Стало известно, кто может заменить Виктора Кашшаи в Российском футбольном союзе.

    Венгр с 9 января занимает должность главы департамента судейства РФС.

    По информации «СЭ», в конце 2020 года Кашшаи может покинуть занимаемый пост, а в качестве его преемника рассматриваются кандидатуры Милорада Мажича и Марка Клаттенбурга.

    Серб и англичанин завершали карьеру в Китае, а сейчас налаживают работу арбитров на Кипре и в Греции соответственно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +713

      ySS 1 час назад

      Чего там иностранца искать, в экпертном совете есть свой кандидат на такие славные бабки.
      Фурса С.В. прошу любить и жаловать, не земляк императора, но в Питере проживает)

      0
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      Рейтинг: +1285

      Obojaemiy 1 час назад

      Поставьте уже Безбородова сюда. Человек хоть изнутри знает всю систему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9321

      ilichkadr 1 час назад

      «Спорт-Экспресс» как всегда врёт, очередных шабашников навязывает.
      "сейчас налаживают работу арбитров на Кипре и в Греции соответственно."
      Пора бы им наладить работу в Гибралтаре, Мадагаскаре, Папуа – Новая Гвинея.........., а нам надо своего ставить.

      1
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      Рейтинг: +2908

      rash1959 2 часа назад

      оказывается в рашке не осталось ни одного честного арбитра на подобный пост.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1801

      PAREVG. 2 часа назад

      По этому поводу, есть Русская поговорка: хер на хер менять - только время терять

      3
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      Рейтинг: +943

      Ужас Бората 2 часа назад

      Департамент судейства должны возглавлять старые испытанные кадры. Предлагаю триумвират: Еськов, Казарцев, Вилков.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4936

      NewLife 2 часа назад

      Зорькин из КС лучший кандидат, самый справедливый и независимый судья в мире.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10501

      Skull_Boy 2 часа назад

      Как разница кто будет пилить бабло, если толку все равно не будет

      1
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      Рейтинг: +10430

      alarm 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сколько им фердун уже занёс?

      -4
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      Рейтинг: -1133

      Бoрат > alarm 2 часа назад

      Ровно столько , что бы у тебя начался понос . Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +4780

      "supermax" > alarm 2 часа назад

      ты о.х.у.е.е.ш.ь, чмошка

      2
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      Рейтинг: -1239

      Голубая устрица > alarm 52 минуты назад

      А сколько миллирок занёс? Поболее чем Федун, не?)

      0
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