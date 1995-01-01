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    Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес перенес операцию на колене и пропустит большинство матчей сезона

    Пресс-служба «Ливерпуля» рассказала об операции защитника Джо Гомеса, который получил травму на тренировке в расположении сборной Англии.

    «Ливерпуль» может подтвердить, что Джо Гомес сегодня перенес успешную операцию по восстановлению сухожилия в левом колене. Сроки возвращения игрока неизвестны, хотя игрок, вероятно, пропустит значительную часть оставшейся части сезона-2020/21», – сообщается на сайте ливерпульского клуба.

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    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1766

      Евгений Агеев 2 часа назад

      Ну по ходу теперь молодежь и опорники будут играть центр дефов.

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