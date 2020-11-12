Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес перенес операцию на колене и пропустит большинство матчей сезона

Пресс-служба «Ливерпуля» рассказала об операции защитника Джо Гомеса, который получил травму на тренировке в расположении сборной Англии.

«Ливерпуль» может подтвердить, что Джо Гомес сегодня перенес успешную операцию по восстановлению сухожилия в левом колене. Сроки возвращения игрока неизвестны, хотя игрок, вероятно, пропустит значительную часть оставшейся части сезона-2020/21», – сообщается на сайте ливерпульского клуба.