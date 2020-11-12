Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес перенес операцию на колене и пропустит большинство матчей сезона

Пресс-служба «Ливерпуля» рассказала об операции защитника Джо Гомеса, который получил травму на тренировке в расположении сборной Англии.
«Ливерпуль» может подтвердить, что Джо Гомес сегодня перенес успешную операцию по восстановлению сухожилия в левом колене. Сроки возвращения игрока неизвестны, хотя игрок, вероятно, пропустит значительную часть оставшейся части сезона-2020/21», – сообщается на сайте ливерпульского клуба.
- Ранее разрыв крестообразных связок получил Вирджил ван Дейк.
- Кроме того, Трент Александер-Арнольд выбыл до конца ноября, Фабиньо – до конца года.
- 23-летний Гомес стоит на рынке 40 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ он провел семь матчей.
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»