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    Роналду забил 746-й гол в карьере и догнал Пушкаша. Это четвертый результат в истории футбола

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в товарищеском матче против Андорры (7:0).

    Этот гол стал для 35-летнего нападающего 746-м в профессиональной карьере. По этом показателю он догнал Ференца Пушкаша.

    Теперь португалец и венгр делят четвертое место по числу забитых мячей в истории футбола.

    Впереди них только Пеле (767), Ромарио (772) и Йозеф Бицан (805).

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    Роналду осталось забить семь мячей, чтобы повторить мировой рекорд по голам за сборную​​​​​​​

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    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11401

      KLIM777 1 час назад

      разные времена все-таки. Раньше проще было отгружать пачками. А месси где?

      2
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      ...
      Рейтинг: +10784

      Cules2013 > KLIM777 51 минуту назад

      А Месси на 2,5 года младше, у него соотношение голов к матчам выше, чем у Роналду. Должен догонять и обгонять.
      Я смотрю, что разные источники дают разные цифры для этого рейтинга, но у Месси больше 700 голов. Он в топе сразу после всех, указанных в этой новости.

      0
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      Рейтинг: +4805

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Потому что тренироваться надо, а не дрочить.

      5
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      Рейтинг: +1874

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      интересно до 1000 дотянет?) ну ток если в фнл пойдет пылить под конецц))

      1
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      Рейтинг: +10784

      Cules2013 > Mister_Tomsk 2 часа назад

      возможно 1к голов никто и никогда не забьёт, т.к. для этого нужно ежегодно по 44 мяча забивать с 17 до 40 лет, т.е. провести 23 года карьеры на космическом уровне.
      Даже при самых оптимальных раскладах Роналду забьёт до конца карьеры не больше 100 голов.

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