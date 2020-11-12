Роналду забил 746-й гол в карьере и догнал Пушкаша. Это четвертый результат в истории футбола

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в товарищеском матче против Андорры (7:0).

Этот гол стал для 35-летнего нападающего 746-м в профессиональной карьере. По этом показателю он догнал Ференца Пушкаша.

Теперь португалец и венгр делят четвертое место по числу забитых мячей в истории футбола.

Впереди них только Пеле (767), Ромарио (772) и Йозеф Бицан (805).

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