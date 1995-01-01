Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Орлов: «Видео с Дзюбой появилось накануне матча с «Краснодаром». Значит, это краснодарский след»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Реакция на видео Дзюбы — продукт комсомольских и партийных собраний. Это еще осталось в головах у наших людей. Они всегда думают не о профессионализме, а о каких-то потусторонних вещах. Дзюба — профессионал, и он должен играть в футбол. Не знаю, как будет в товарищеском матче с Молдовой, а вот в следующей встрече Артема может не хватить. И после этого пусть люди сами расценят поведение тренера сборной России.

    Во главе должен стоять профессионализм. Если человек нарушил закон, он должен нести ответственность. Но закон-то не нарушен никакой. Ну мало ли какой ролик вбросят. Другой вопрос — почему он попал в сеть накануне матча с «Краснодаром»? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков. Это делают болельщики, чтобы кому-то навредить. А Дзюба есть Дзюба, для меня он просто футболист. Поначалу в матче с „Краснодаром“ Дзюба был очень поникший. На него повлияло, что его очень неприятно встретил «Вираж». Из-за этого в первом тайме Артем не играл. Когда ему доверили бить пенальти, он не был уверенным в себе.

    Дзюба — типичный русский мужик. Когда русского мужика загонят в угол, он идет сражаться. Артему нужен вызов, он не может находиться в простом состоянии. Может, и очень хорошо, что это все произошло, чтобы его взбодрить, взбесить. В таком состоянии он становится на поле номером один. Дзюба во втором тайме зажег партнеров. У него не было капитанской повязки, но он был лидером, вождем», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

    • 7 ноября, накануне матча с «Краснодаром», было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
    • Футболиста поддержал телеканал «Россия 1».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3957

      playsh 13 минут назад

      Как был Гена мудлоном всю жизнь,так и остался.Это не лечится.
      Про таких говорят - промолчи,за умного сойдёшь...
      А вот молчать нету сил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      Серёга Краснодарский 22 минуты назад

      Взрослый человек а несёт чушь. По моему это тоже диагноз.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +912

      кто там 27 минут назад

      А товарищ орлов появился в результате порваного презерватива. Явно видна рука тёти *вставьте любое имя* которая случайно проткнула пачку в магазине цепляя ценник.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1338

      Алехсбургер. 34 минуты назад

      При всём былом уважении к Г.С.-это уже деменция,а не маразм.
      Ну,хоть не пиндосы,и то ладно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7176

      piligrim1986 37 минут назад

      мировой заговор. а сегодня матч с молдовашками, а страшнислав дзюбу не вызвал. может тут и молдавский след?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Strig 46 минут назад

      гена тебе то чего надо?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3957

      playsh > Strig 11 минут назад

      У Дзюбы отсосать,чего же ещё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11389

      KLIM777 47 минут назад

      ахахахах да да...взяли и себе навредили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +985

      Atom2020 55 минут назад

      Геннадий Сергеевич накурился сушеных грибов и подлизнул от души)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      GermanVo 58 минут назад

      Интриги, скандалы и расследования. Гена покажет всё, что скрыто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      mama1991 1 час назад

      с этим согласен...

      Реакция на видео Дзюбы — продукт комсомольских и партийных собраний. Это еще осталось в головах у наших людей. Они всегда думают не о профессионализме, а о каких-то потусторонних вещах. Дзюба — профессионал, и он должен играть в футбол. Не знаю, как будет в товарищеском матче с Молдовой, а вот в следующей встрече Артема может не хватить. И после этого пусть люди сами расценят поведение тренера сборной России.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80451
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru