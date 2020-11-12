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  • Орлов: «Видео с Дзюбой появилось накануне матча с «Краснодаром». Значит, это краснодарский след»

Орлов: «Видео с Дзюбой появилось накануне матча с «Краснодаром». Значит, это краснодарский след»

12 ноября 2020, 15:48
50

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Реакция на видео Дзюбы — продукт комсомольских и партийных собраний. Это еще осталось в головах у наших людей. Они всегда думают не о профессионализме, а о каких-то потусторонних вещах. Дзюба — профессионал, и он должен играть в футбол. Не знаю, как будет в товарищеском матче с Молдовой, а вот в следующей встрече Артема может не хватить. И после этого пусть люди сами расценят поведение тренера сборной России.

Во главе должен стоять профессионализм. Если человек нарушил закон, он должен нести ответственность. Но закон-то не нарушен никакой. Ну мало ли какой ролик вбросят. Другой вопрос — почему он попал в сеть накануне матча с «Краснодаром»? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков. Это делают болельщики, чтобы кому-то навредить. А Дзюба есть Дзюба, для меня он просто футболист. Поначалу в матче с „Краснодаром“ Дзюба был очень поникший. На него повлияло, что его очень неприятно встретил «Вираж». Из-за этого в первом тайме Артем не играл. Когда ему доверили бить пенальти, он не был уверенным в себе.

Дзюба — типичный русский мужик. Когда русского мужика загонят в угол, он идет сражаться. Артему нужен вызов, он не может находиться в простом состоянии. Может, и очень хорошо, что это все произошло, чтобы его взбодрить, взбесить. В таком состоянии он становится на поле номером один. Дзюба во втором тайме зажег партнеров. У него не было капитанской повязки, но он был лидером, вождем», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

  • 7 ноября, накануне матча с «Краснодаром», было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
  • Футболиста поддержал телеканал «Россия 1».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (50)
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алдан2014
1605185545
Маразм крепчает. Краснодарский след,это ж надо до такого додуматься
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slavа0508
1605186751
Да уж это уже старческий маразм у Геннадия,пора бы уже и на покой с внуками заниматься,,,,,
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GoldPlayFIFARus9
1605187448
Пельмени по своей форме напоминают планету Сатурн, значит это след рептилоидов! Л - Логика
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vladimir-7
1605188084
Гена, а зачем тогда Дзюба оправдывался за свои съемки и при чем здесь Краснодар, может быть это задумка Заболотного или Соболева, чтобы, по твоей теории, освободилось место в сборной?
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Oldtrafford83
1605190427
Мне кажется это след Ми-5)),у Гены совсем баня потекла))
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Синитсосит
1605191720
ахахах, это теперь краснодар виноват что их соперники дрочуны? Гена полудурок. Видео появилось накануне игры зенита, что означает питорский бомжатник опять отличился
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G.P.
1605192995
Уровень доказательной базы на счёт выгоды Краснодара - просто наивысший. Могу ещё таких же странных выводов подкинуть, кому это было выгодно: - это произошло сразу после выборов в США, т.е. выгодно Байдену, чтобы отвлечь внимание русских хакеров от пересчёта голосов; - это выгодно Молдавии, т.к. Дзюбу не вызвали в сборную; - это было выгодно Азербайджану, т.к. под шумок они заняли нужную территорию и заключили перемирие; - и т.д. Такой взрослый дядя, и такую глупость несёт.
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piligrim1986
1605195828
мировой заговор. а сегодня матч с молдовашками, а страшнислав дзюбу не вызвал. может тут и молдавский след?
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Серёга Краснодарский
1605196689
Взрослый человек а несёт чушь. По моему это тоже диагноз.
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Plyash
1605197218
Как был Гена мудлоном всю жизнь,так и остался.Это не лечится. Про таких говорят - промолчи,за умного сойдёшь... А вот молчать нету сил.
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