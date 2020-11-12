Орлов: «Видео с Дзюбой появилось накануне матча с «Краснодаром». Значит, это краснодарский след»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Реакция на видео Дзюбы — продукт комсомольских и партийных собраний. Это еще осталось в головах у наших людей. Они всегда думают не о профессионализме, а о каких-то потусторонних вещах. Дзюба — профессионал, и он должен играть в футбол. Не знаю, как будет в товарищеском матче с Молдовой, а вот в следующей встрече Артема может не хватить. И после этого пусть люди сами расценят поведение тренера сборной России.

Во главе должен стоять профессионализм. Если человек нарушил закон, он должен нести ответственность. Но закон-то не нарушен никакой. Ну мало ли какой ролик вбросят. Другой вопрос — почему он попал в сеть накануне матча с «Краснодаром»? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков. Это делают болельщики, чтобы кому-то навредить. А Дзюба есть Дзюба, для меня он просто футболист. Поначалу в матче с „Краснодаром“ Дзюба был очень поникший. На него повлияло, что его очень неприятно встретил «Вираж». Из-за этого в первом тайме Артем не играл. Когда ему доверили бить пенальти, он не был уверенным в себе.

Дзюба — типичный русский мужик. Когда русского мужика загонят в угол, он идет сражаться. Артему нужен вызов, он не может находиться в простом состоянии. Может, и очень хорошо, что это все произошло, чтобы его взбодрить, взбесить. В таком состоянии он становится на поле номером один. Дзюба во втором тайме зажег партнеров. У него не было капитанской повязки, но он был лидером, вождем», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».