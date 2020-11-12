РФС объявил об исключении Вилкова из списка судей до 31 декабря

Арбитр Михаил Вилков не сможет работать на матчах РПЛ и Кубка России до конца календарного года.

«Исключить Вилкова Михаила Федоровича (1979 г.р., г. Нижний Новгород) из Списка судей, ассистентов судьи на матчи РПЛ и Кубка России по 31 декабря 2020 года включительно», – говорится в заявлении по итогам Бюро Исполкома РФС.

Ранее апелляционный комитет союза уличил Вилкова в обмане контрольно-дисциплинарного комитета.

Гендиректор «Рубина» – об отстранении Вилкова: «Он уже столько наскандалил, что я сомневаюсь в его компетенции»

Арбитр Николаев – об отстранении Вилкова и Безбородова: «Жесткое решение. Их будет не хватать»