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    РФС объявил об исключении Вилкова из списка судей до 31 декабря

    Арбитр Михаил Вилков не сможет работать на матчах РПЛ и Кубка России до конца календарного года.

    «Исключить Вилкова Михаила Федоровича (1979 г.р., г. Нижний Новгород) из Списка судей, ассистентов судьи на матчи РПЛ и Кубка России по 31 декабря 2020 года включительно», – говорится в заявлении по итогам Бюро Исполкома РФС.

    Ранее апелляционный комитет союза уличил Вилкова в обмане контрольно-дисциплинарного комитета.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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