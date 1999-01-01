Арбитр Николаев – об отстранении Вилкова и Безбородова: «Жесткое решение. Их будет не хватать»

Мало. Пожизненно надо, плюс к ним Иванова и Казарцева.
Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал отстранение от судейства Михаила Вилкова и Владислава Безбородова до конца года.
«Трудно сказать, почему было принято такое жесткое решение. Двух опытных арбитров, которые много игр провели в Премьер-лиге, будет не хватать. Не такой уж у нас большой выбор арбитров. Теперь еще тяжелее будет», – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».
- Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года.
- Ранее апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК.