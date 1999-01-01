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    Арбитр Николаев – об отстранении Вилкова и Безбородова: «Жесткое решение. Их будет не хватать»

    Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал отстранение от судейства Михаила Вилкова и Владислава Безбородова до конца года.

    «Трудно сказать, почему было принято такое жесткое решение. Двух опытных арбитров, которые много игр провели в Премьер-лиге, будет не хватать. Не такой уж у нас большой выбор арбитров. Теперь еще тяжелее будет», – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

    • Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года.
    • Ранее апелляционный комитет РФС уличил Вилкова в обмане КДК.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      Лфшт 8 минут назад

      Мало. Пожизненно надо, плюс к ним Иванова и Казарцева.

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