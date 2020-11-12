Глава Федерации футбола Молдавии: «Жду шоу от матча со сборной России»

Глава Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко поделился ожиданиями от товарищеской встречи с Россией.

– По приему сборной России и организации матча есть сложности?

– Мы очень хотели сыграть с россиянами еще в марте. Сейчас три матча в ходе одной октябрьской сессии дались нам очень тяжело. Они здорово повлияли на физическое состояние ребят. И показали, что на третью игру уже не остается желания и сил.

Мне кажется, и по вашей команде это было заметно. Но мы всегда рады встретиться со сборной России! По приему и подготовке никаких проблем нет. Единственное, очень жаль, что местные органы власти не позволили нам провести матч со зрителями. Ради них мы, собственно, и хотели сыграть со сборной России.

– Сколько их могло быть?

– Ажиотаж был бы огромным. Арена у нас небольшая – всего 10 000 мест. Но на такую игру, поверьте, и тридцатитысячник забился бы под завязку. И это только местными болельщиками. Вот единственная ложка дегтя перед нашей встречей.

– Чего ждете от игры с Россией?

– Шоу! Для зрителей, пусть даже у телевизоров, она будет именно такой. Игрой дружбы. При этом я понимаю, что наш тренер должен протестировать и новых членов сборной, и костяк, будет очень много замен. Мы станем готовиться к двум следующим официальным матчам. Они в самом деле важны для нас.

К слову, пользуясь случаем, передаю привет всем любителям футбола в России, жаль, что им не удастся увидеть эту игру с трибуны стадиона. Но всe равно приглашаю ее посмотреть – она будет хорошей.