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    Глава Федерации футбола Молдавии: «Жду шоу от матча со сборной России»

    Глава Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко поделился ожиданиями от товарищеской встречи с Россией.

    – По приему сборной России и организации матча есть сложности?

    – Мы очень хотели сыграть с россиянами еще в марте. Сейчас три матча в ходе одной октябрьской сессии дались нам очень тяжело. Они здорово повлияли на физическое состояние ребят. И показали, что на третью игру уже не остается желания и сил.

    Мне кажется, и по вашей команде это было заметно. Но мы всегда рады встретиться со сборной России! По приему и подготовке никаких проблем нет. Единственное, очень жаль, что местные органы власти не позволили нам провести матч со зрителями. Ради них мы, собственно, и хотели сыграть со сборной России.

    – Сколько их могло быть?

    – Ажиотаж был бы огромным. Арена у нас небольшая – всего 10 000 мест. Но на такую игру, поверьте, и тридцатитысячник забился бы под завязку. И это только местными болельщиками. Вот единственная ложка дегтя перед нашей встречей.

    – Чего ждете от игры с Россией?

    – Шоу! Для зрителей, пусть даже у телевизоров, она будет именно такой. Игрой дружбы. При этом я понимаю, что наш тренер должен протестировать и новых членов сборной, и костяк, будет очень много замен. Мы станем готовиться к двум следующим официальным матчам. Они в самом деле важны для нас.

    К слову, пользуясь случаем, передаю привет всем любителям футбола в России, жаль, что им не удастся увидеть эту игру с трибуны стадиона. Но всe равно приглашаю ее посмотреть – она будет хорошей.

    • Матч состоится сегодня в Кишеневе.
    • Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
    • Россия и Молдавия сыграют друг с другом впервые с октября 2015 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6489

      Hektor 84 5 минут назад

      У вас в стране все так считают, что матч с Россией это игра дружбы?

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