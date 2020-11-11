Football London: «Арсенал» начал переговоры с «Зальцбургом» по Собослаю

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослай вскоре может сменить клуб. Как пишет Football London, «Арсенал» готов отдать за венгра 22 миллиона фунтов стерлингов.
Переговоры между сторонами уже идут. По информации Express, в венгре видят преемника для Месута Озила.
- Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.
- За «Зальцбург» 20-летний Собослай выступает с января 2018 года.
- «Арсенал» идет в АПЛ 11-м.
Источник: Football London
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