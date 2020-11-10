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  • Агент Гайча: «Интер» был готов закрыть сделку по Адольфо, но ЦСКА приложил невероятные усилия»

Агент Гайча: «Интер» был готов закрыть сделку по Адольфо, но ЦСКА приложил невероятные усилия»

10 ноября 2020, 21:18
7

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал о том, куда мог перейти аргентинец этим летом.

– Вы сразу поставили перед собой и Адольфо цель уехать из Аргентины в Европу?

– Да, конечно. Как только Гайчу в 2017 году исполнилось 18 лет, мы тут же решили, что ему необходимо уехать в Европу, как можно скорее. И Адольфо доказал своей игрой в Аргентине, что он достоин перехода в большой европейский клуб, которым, конечно, является ЦСКА. Это очень большая команда, которую знают во всем мире.

– Но ведь помимо ЦСКА был еще ряд клубов, которые претендовали на Гайча. Можете их назвать?

– Их было очень много. В разное время Адольфо интересовались «Милан», «Рома», «Валенсия», «Леванте», «Брюгге». Более того, в один момент «Интер» был готов закрыть сделку, но потом начались трудности, связанные с пандемией коронавируса. Впрочем, все эти клубы, о которых я сказал выше, готовы были выкупить Гайча у «Сан-Лоренцо», но трансферное окно в Аргентине было закрыто. А потом начался ковид, все планы были нарушены.

– Как на вас вышел ЦСКА? Почему именно российскому клубу удалось закрыть сделку?

– Как только трансферное окно открылось, нам позвонили из ЦСКА. И ваш клуб приложил невероятные усилия, чтобы приобрести Гайча у «Сан-Лоренцо». Да, обычным болельщикам могло показаться, что мы слишком долго проводили этот трансфер. Но это не так, если взять во внимание всю ту ситуацию, с которой мы и весь мир столкнулись впервые. ЦСКА сильно торопился, чтобы успеть купить Адольфо.

Агент Гайча: «Болельщики ЦСКА критикуют Адольфо, но не обращают внимания на игру Чалова»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (7)
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1605034125
Боссы Интера перекрестились трижды
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афоня72
1605036064
Зря взяли..СЛАБАК!!
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Томик
1605036107
Да нахрена он Интеру нужен? Не верю!
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Mityai90
1605040385
Валить ему надо от этого агента, уж очень потрепаться любит
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vladimir-7
1605075008
Каро, назови нам фамилии из ЦСКА, кто очень торопился купить Гайча. Вообще-то, складывается впечатление, что это ты очень старался втюхать игрока в ЦСКА, т.к. остальные клубы отказались его, даже, рассматривать.
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vladimir-7
1605088969
Может быть Р.Бабаев расскажет, какие ЦСКА приложил НЕВЕРОЯТНЫЕ УСИЛИЯ, чтобы выкупить Гайча у Сан-Лоренцо.
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Hektor 84
1605166347
В Интере не поймут кто такие Гайч и его агент!
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