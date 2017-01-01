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    Агент Гайча: «Интер» был готов закрыть сделку по Адольфо, но ЦСКА приложил невероятные усилия»

    Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал о том, куда мог перейти аргентинец этим летом.

    – Вы сразу поставили перед собой и Адольфо цель уехать из Аргентины в Европу?

    – Да, конечно. Как только Гайчу в 2017 году исполнилось 18 лет, мы тут же решили, что ему необходимо уехать в Европу, как можно скорее. И Адольфо доказал своей игрой в Аргентине, что он достоин перехода в большой европейский клуб, которым, конечно, является ЦСКА. Это очень большая команда, которую знают во всем мире.

    – Но ведь помимо ЦСКА был еще ряд клубов, которые претендовали на Гайча. Можете их назвать?

    – Их было очень много. В разное время Адольфо интересовались «Милан», «Рома», «Валенсия», «Леванте», «Брюгге». Более того, в один момент «Интер» был готов закрыть сделку, но потом начались трудности, связанные с пандемией коронавируса. Впрочем, все эти клубы, о которых я сказал выше, готовы были выкупить Гайча у «Сан-Лоренцо», но трансферное окно в Аргентине было закрыто. А потом начался ковид, все планы были нарушены.

    – Как на вас вышел ЦСКА? Почему именно российскому клубу удалось закрыть сделку?

    – Как только трансферное окно открылось, нам позвонили из ЦСКА. И ваш клуб приложил невероятные усилия, чтобы приобрести Гайча у «Сан-Лоренцо». Да, обычным болельщикам могло показаться, что мы слишком долго проводили этот трансфер. Но это не так, если взять во внимание всю ту ситуацию, с которой мы и весь мир столкнулись впервые. ЦСКА сильно торопился, чтобы успеть купить Адольфо.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4699

      Томик 1 час назад

      Да нахрена он Интеру нужен? Не верю!

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      Рейтинг: +16156

      афоня72 1 час назад

      Зря взяли..СЛАБАК!!

      0
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      Рейтинг: +517

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Чертов Интер, плохо старался, строгий выговор руководству с занесением в грудную клетку.

      2
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      Рейтинг: +1307

      Play 1 час назад

      Боссы Интера перекрестились трижды

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