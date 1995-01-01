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    Агент Гайча: «Болельщики ЦСКА критикуют Адольфо, но не обращают внимания на игру Чалова»

    Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сравнил своего клиента с форвардом Федором Чаловым.

    «Я не понимаю людей, которые из матча в матч критикуют Гайча. Не считаю, что Адольфо играет плохо, учитывая количество отведенного ему времени.

    Он вышел с первых минут лишь раз за последние месяцы – с «Вольфсбергом» в Лиге Европы. И что, Гайч сыграл плохо, забив уже на пятой минуте?!

    Поразительно, но в этот же момент в основном составе играет Чалов, у которого чуть ли не в 15 матчах в старте один гол. И тот – с пенальти! Но почему-то болельщики ЦСКА относятся к нему по-другому и не обращают внимания на его игру и низкую результативность.

    Учитывая статистику вашего номера «9», Гайч должен играть в основе и забивать голы уже с завтрашнего дня!» – приводит слова Каро Metaratings.

    • Гайч еще не забивал в текущем сезоне РПЛ.
    • На счету Чалова – один гол и четыре голевых передачи в девяти матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 01:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2500

      Snek 1 час назад

      Гаичу и правда надо дать сыграть хотя бы 3-4 матча в старте, а Чалову - пополировать скамейку и осмыслить свои игру за последние полгода-год.

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      Рейтинг: +2043

      FENIX-SL 1 час назад

      внатуре
      сегодня уже какому то идиоту ответил подобному
      ничем чалов не лучше гайча
      просто паспорт

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      Рейтинг: +2500

      Snek > FENIX-SL 1 час назад

      Вроде у ЦСКА нет проблем с лимитом.

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      Рейтинг: +2043

      FENIX-SL > Snek 1 час назад

      ну все же)
      лучше своего воспитанника выпустить с нашим паспортом
      гайч не лучше чалова в свою очередь..поэтому смысл выпускать гайча)

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      Рейтинг: +2500

      Snek > FENIX-SL 57 минут назад

      Да мы не знаем какой Гайч, он ещё не играл. Один матч с первых минут и небольшие попытки в конце вписаться в команду, с которой он не сыгран от слова вообще.

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      Рейтинг: +2043

      FENIX-SL > Snek 44 минуты назад

      эт да
      но пока не лучше и не хуже Чалова)

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      Рейтинг: +17666

      bset 1 час назад

      Да-да, и Гайч молодец, и Гогуа недооценили. Агенты свою любимую песню запели.

      Во-первых, по тем действиям, что мы видим от Чалова и от Гайча, Чалов смотрится выигрышнее.

      Во-вторых, постоянно вижу Чалова в оттяжке, в качестве разыгрывающего, иногда даже под Влашичем играет, а не перед ним. Гайч же играет на острие, поэтому на голы спрос выше.

      В-третьих, Чалов - воспитанник клуба, что сразу возвышает его среди болельщиков. Отсюда же следует, что мы нисколько на него не потратили, а за Гайча отдали прилично денег и ждем, что он начнет оправдывать эту покупку.

      В-четвертых, Чалов уже себя показал, а сейчас сник. Мы знаем, что он может играть хорошо, забивать, а вернется это к нему или нет - вопрос другой. А от Гайча мы не видели еще ничего, у него еще нет кредита доверия. Когда Фернандес в последних играх не показывает свои лучшие качества, мы не обращаем внимание, потому что помним его лучшие игры. Когда Акинфеев ошибается, мы не обращаем внимание, потому что он очень много для клуба сделал. А с Гайчем пока нечего вспомнить.

      Так что вместо того, чтобы осуждать болельщиков и тренерский штаб, лучше бы помолчал и дал Адольфо возможность сосредоточиться на тренировках, чтобы побыстрее себя проявить. Почти уверен, что руководство клуба выберет среднего, но командного игрока, нежели крутого, но высокомерного с болтливым агентом.

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      Рейтинг: +1011

      zagrizlik 1 час назад

      За Чалова 8.5 лямов не платили.

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      Рейтинг: +2043

      FENIX-SL > zagrizlik 1 час назад

      за Чалова 15 якобы давали)))

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