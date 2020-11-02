Агент Гайча: «Болельщики ЦСКА критикуют Адольфо, но не обращают внимания на игру Чалова»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сравнил своего клиента с форвардом Федором Чаловым.

«Я не понимаю людей, которые из матча в матч критикуют Гайча. Не считаю, что Адольфо играет плохо, учитывая количество отведенного ему времени.

Он вышел с первых минут лишь раз за последние месяцы – с «Вольфсбергом» в Лиге Европы. И что, Гайч сыграл плохо, забив уже на пятой минуте?!

Поразительно, но в этот же момент в основном составе играет Чалов, у которого чуть ли не в 15 матчах в старте один гол. И тот – с пенальти! Но почему-то болельщики ЦСКА относятся к нему по-другому и не обращают внимания на его игру и низкую результативность.

Учитывая статистику вашего номера «9», Гайч должен играть в основе и забивать голы уже с завтрашнего дня!» – приводит слова Каро Metaratings.