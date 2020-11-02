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  • Агент Гайча: «Болельщики ЦСКА критикуют Адольфо, но не обращают внимания на игру Чалова»

Агент Гайча: «Болельщики ЦСКА критикуют Адольфо, но не обращают внимания на игру Чалова»

2 ноября 2020, 01:18
33

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сравнил своего клиента с форвардом Федором Чаловым.

«Я не понимаю людей, которые из матча в матч критикуют Гайча. Не считаю, что Адольфо играет плохо, учитывая количество отведенного ему времени.

Он вышел с первых минут лишь раз за последние месяцы – с «Вольфсбергом» в Лиге Европы. И что, Гайч сыграл плохо, забив уже на пятой минуте?!

Поразительно, но в этот же момент в основном составе играет Чалов, у которого чуть ли не в 15 матчах в старте один гол. И тот – с пенальти! Но почему-то болельщики ЦСКА относятся к нему по-другому и не обращают внимания на его игру и низкую результативность.

Учитывая статистику вашего номера «9», Гайч должен играть в основе и забивать голы уже с завтрашнего дня!» – приводит слова Каро Metaratings.

  • Гайч еще не забивал в текущем сезоне РПЛ.
  • На счету Чалова – один гол и четыре голевых передачи в девяти матчах.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Гайч Адольфо
Комментарии (33)
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zagrizlik
1604269932
За Чалова 8.5 лямов не платили.
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Snek
1604272722
Гаичу и правда надо дать сыграть хотя бы 3-4 матча в старте, а Чалову - пополировать скамейку и осмыслить свои игру за последние полгода-год.
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Niko
1604288490
Господин пабло. Не сравнивай .опу с пальцем. Чалов наш, был лучшим бомбардиром, и ему достаётся куда больше чем блондину. Уверен что ещё плохо знаешь что такое критика. На текущий момент все молчат, потому что приехал молодой парень с другого конца света и на поле не ясно за какие заслуги отдали десятку или около того. Выглядит сейчас Адольфо на 1.5-2ляма. Ни скорости, ни удара, ни паса, ни борьбы на втором этаже. Пока к гайчу нет вопрос. Пусть адаптируется. Аргентинцы всегда в России сложно адаптируются, пока вопросы к селекционному отделу. Просто мы ждали за цену 2/3 Влашича, хотя бы эджуке.
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Каратель помойников
1604296310
Чалова вырастили сами,а гаича купили за хорошие деньги, поэтому требования к нему больше.чего тут непонятно
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sobaka120982
1604297406
Я полностью согласен, бревно чалов не обсуждается а Гайч почему то на слуху
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vladimir-7
1604298386
Вот когда на тренировках Гайч будет показывать отличную игру, то его чаще можно будет видеть в основном составе команды. Пока мы видим на поле игрока типа "балерина". Вообще-то, Каро, поговори с Ганчаренко, он тебе всё разъяснит, а болельщики оценивают игру, по результату его игры, возможности и отдаче игрока команде. Что касается Чалова, то у него несколько другая роль, он больше стал подыгрывать Влашичу, Кучаеву, Сигурдсуну или другим игрокам, находящихся в более выгодной ситуации для взятия ворот.
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BRO_football
1604304807
Согласен, с Гайчем поступают несправедливо. Его выпускают на замену во втором тайме в тех матчах, когда у ЦСКА проигрывает и игра совсем не клеится, и требуют, чтобы за эти 20 минут он забивал голы и переворачивал игру. Да и зачем вообще покупать игрока за такие большие деньги и держать его на скамейке?
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SPACE TRUCKIN
1604331233
чалов сдулся...прогресса ноль...когда то он мне нравился больше Головина...
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Dominator777
1604336744
Гайч - самый бестолковый, ленивый и неумелый футболист у армейцев. На его фоне Чалов - почти звезда (мелкого РПЛ масштаба). К ним бы добавить Васина и обменять их троих на нормального футболиста.....ну такого, как Влашич.
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Arrow10
1604346371
Как это не обращают , оба ничего не могут показать , а ведь они нападающие , должны как бы забивать , но в итоге , что один , что второй даже по воротам нормально не могут попасть. Если бы не полузащита с Марио , то сейчас бы шли на месте так 4 -5. Гайча распиарили , а на деле оказался новый Ласина Траоре. Чалов видимо решил что даже играя как овощ будет все время в основе и деградировал.
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