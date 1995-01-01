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    Федерация футбола Италии отклонила апелляцию «Наполи» на техническое поражение в матче с «Ювентусом»

    Федерация футбола Италии не удовлетворила апелляцию «Наполи» на техническое поражение в матче 3-го тура Серии А с «Ювентусом» и сняла с команды одно очко. Напомним, «Наполи» не явился на матч.

    Ранее дисциплинарная комиссия Серии А постановила, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска игры в Турине, и присудила команде техническое поражение со счетом 0:3.

    • Ранее юрист «Наполи» Маттиа Грассани утверждал, что апелляция с высокой долей вероятности будет удовлетворена.
    • Судья Даниэле Довери остановил матч «Ювентус» – «Наполи» спустя 45 минут с момента его официального начала. Футболисты гостевой команды не появились на поле.
    • Клубу из Неаполя заблокировали вылет в Турин из-за вспышки коронавируса в команде.

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    Источник: FIGC

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