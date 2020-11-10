Федерация футбола Италии отклонила апелляцию «Наполи» на техническое поражение в матче с «Ювентусом»

Федерация футбола Италии не удовлетворила апелляцию «Наполи» на техническое поражение в матче 3-го тура Серии А с «Ювентусом» и сняла с команды одно очко. Напомним, «Наполи» не явился на матч.

Ранее дисциплинарная комиссия Серии А постановила, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска игры в Турине, и присудила команде техническое поражение со счетом 0:3.