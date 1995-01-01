Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом» и сняли одно очко

    Дисциплинарная комиссия Серии А вынесла наказание «Наполи» за неявку на гостевой матч третьего тура Серии А с «Ювентусом».

    Комиссия постановила, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска матча в Турине, и присудила команде техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того, неаполитанцы наказаны снятием одного очка.

    • Судья Даниэле Довери остановил матч «Ювентус» – «Наполи» спустя 45 минут с момента его официального начала. Футболисты гостевой команды не появились на поле.
    • Клубу из Неаполя заблокировали вылет в Турин из-за вспышки коронавируса в команде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт Серии А

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:28
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1022

      petr69 11 минут назад

      Ну Ювентус то тут не при чем, не явился бы на матч, очки сняли бы и с них

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18497

      Боцман59rus 21 минуту назад

      В ЛЧ Туринскому Кабинету надеюсь насуют по полной....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Genz 24 минуты назад

      В Турине всё делается через ж.о.п.у. там все идиоты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3709

      dinar7777dinar 57 минут назад

      жалкий мерзкий туринский кабинетус ! кабинетный чемпионышка в действии. зная что наполи не приедет они собирают болел и выгоняют на поле своих игроков ! бравооо !! мерзость ! Но лч им не видать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1221

      Romantic2010 1 час назад

      Так, осталось не явится на матч с Аталантой =) И можно поздравить Аталанту. Хотя она сейчас настолько в форме, что и Наполи по зубам)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +501

      dimar 1 час назад

      я думал только у нас такой трэш

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79806
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru