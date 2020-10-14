«Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом» и сняли одно очко

Дисциплинарная комиссия Серии А вынесла наказание «Наполи» за неявку на гостевой матч третьего тура Серии А с «Ювентусом».

Комиссия постановила, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска матча в Турине, и присудила команде техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того, неаполитанцы наказаны снятием одного очка.