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  • «Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом» и сняли одно очко

«Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом» и сняли одно очко

14 октября 2020, 19:28
25

Дисциплинарная комиссия Серии А вынесла наказание «Наполи» за неявку на гостевой матч третьего тура Серии А с «Ювентусом».

Комиссия постановила, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска матча в Турине, и присудила команде техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того, неаполитанцы наказаны снятием одного очка.

  • Судья Даниэле Довери остановил матч «Ювентус» – «Наполи» спустя 45 минут с момента его официального начала. Футболисты гостевой команды не появились на поле.
  • Клубу из Неаполя заблокировали вылет в Турин из-за вспышки коронавируса в команде.

Источник: официальный сайт Серии А
Италия. Серия А Наполи Ювентус
Комментарии (25)
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dimar
1602693046
я думал только у нас такой трэш
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Romantic2010
1602693481
Так, осталось не явится на матч с Аталантой =) И можно поздравить Аталанту. Хотя она сейчас настолько в форме, что и Наполи по зубам)
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dinar7777dinar
1602694403
жалкий мерзкий туринский кабинетус ! кабинетный чемпионышка в действии. зная что наполи не приедет они собирают болел и выгоняют на поле своих игроков ! бравооо !! мерзость ! Но лч им не видать.
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Боцман59rus
1602696592
В ЛЧ Туринскому Кабинету надеюсь насуют по полной....
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petr69
1602697202
Ну Ювентус то тут не при чем, не явился бы на матч, очки сняли бы и с них
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кран
1602703642
Тупость какая-то...
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Вит65
1602746814
Меня выводят из равновесия все местные противники Юве. Почитайте расследование, и потом брызгайте слюной в своей ненависти (кстати, ненависть сжигает психику, так что поаккуратнее, а то так и до дурки недалеко). Наполи отменил свою поездку, а именно, сдал билеты до того, как ASL постановил, что вылет невозможен. Т.е., Наполи апр ори не собирался лететь на этот матч, так что теперь их, в десны целовать за это? Протокол нарушен, наказание справедливо.
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Вальдемар IV
1602747540
можно и за 10 туров чемпионом так стать
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zigbert
1602791876
А зачем еще одно очко снимать? Неужели технаря мало?
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